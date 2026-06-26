القاهرة، تُسجل شركة باراجون | أدير حضوراً بارزاً في النسخة العشرين من معرض عقارات النيل بالعاصمة البريطانية لندن، والمقرر انعقاده يومي 27 و28 يونيو 2026 بفندق هيلتون بارك لين. ويأتي هذا الحدث تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كواحد من أهم المحافل العقارية التي تفتح آفاق التواصل بين المطورين والجمهور من المصريين في الخارج والمستثمرين الطامحين لاقتناص فرص واعدة في السوق المصري.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للنجاحات التي حققتها الشركة مؤخراً ضمن بعثة جمعية رجال الأعمال المصريين البريطانيين (BEBA)، حيث استعرض المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة "باراجون | أدير" ، ملامح التنمية العمرانية بمصر في لقاءات جمعت كبار المسؤولين والمستثمرين وصناع القرار.

وتسلط باراجون | أدير الضوء خلال المعرض على مشروع "سمو بوليفارد"، أيقونتها العمرانية في "مستقبل سيتي" بالتجمع الخامس. وبمساحة تصل إلى نصف مليون متر مربع واستثمارات تُقدر بـ 70 مليار جنيه، يمثل المشروع وجهة متكاملة تدمج الحياة السكنية والتجارية والإدارية في نسيج واحد يرتكز على قيم الابتكار والارتقاء بجودة الحياة.

ويعكس المشروع فلسفة الشركة في صياغة بيئات عمرانية شاملة ومتجددة، توازن بين الإبداع المعماري والوظيفة العملية، مقدّمةً نماذج سكنية وتجارية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن التميز في المشهد العقاري المعاصر. ويأتي المشروع في إطار شراكة مصرية سعودية راسخة تستهدف تطوير وجهة حضرية استثنائية داخل «مستقبل سيتي»، بما يعكس تنامي الاستثمارات الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتجمع الشراكة بين «أدير إنترناشيونال» الذراع التنموي والاستثماري لـ«سمو القابضة» وشركة «باراجون» للتطوير العقاري.

وتهدف المشاركة في لندن إلى توطيد الروابط مع الجالية المصرية والمستثمرين في المملكة المتحدة، مع إبراز القيمة الاستراتيجية والجدوى الاقتصادية طويلة الأجل لمشروع "سمو بوليفارد" كجزء من الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر.

وتسعى باراجون | أدير من خلال هذه المشاركة إلى أن يكون المعرض جسراً فعالاً يربط بين المصريين المغتربين وقادة الأعمال، بما يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل الاقتصاد المصري.

عن باراجون | أدير:

تُعد باراجون | أدير شراكة استراتيجية تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية برؤية مشتركة لمستقبل التطوير العمراني، حيث توحد بين شركة أدير إنترناشيونال، الذراع الاستثمارية لسمو القابضة، وشركة باراجون للتطوير العقاري في مصر، بالاعتماد على قوة الاستثمار الإقليمي والخبرة المحلية. وتهدف الشراكة إلى إعادة تصور المدن من خلال تقديم بيئات متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، حيث تتقاطع الثقافة والابتكار وجودة الحياة. وتسعى من خلال مشروعاتها إلى تشكيل جيل جديد من الوجهات العمرانية القائمة على الترابط والقيمة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية للحياة.

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