زياد علاء الدين: نسعى للتأكيد على الهوية المصرية والتعبير الحقيقي عن ثقافة المجتمع

"بداية التغيير" شعار شركة باراجوان للتطوير العقاري باللغة العربية للتأكيد على الهوية المصرية

القاهرة- أطلقت شركة باراجون للتطوير العقاري مبادرة للتعبير عن استراتيجيتها الجديدة والتي تهدف الى توطين الهوية العربية واحتضان الصدى الثقافي، وذلك من خلال إعادة صياغة العلامة التجارية للشركة بما يتضمن تغيير الشكل واللغة الخاصة بها، لتصبح باللغة العربية كبداية لحركة التغيير التي بدأتها الشركة، تماشيًا مع مبادرة التوطين الضخمة التي تسعى إليها معظم العلامات التجارية.

في سبيل ذلك أطلقت شركة باراجون حملة ضخمة رفعت خلالها شعار "بداية التغيير"، سعيا للدمج بين التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدعاية العصرية، الممزوجة بالأصول العربية، والهوية المصرية الوطنية، انطلاقا من أن باراجون هي شركة مصرية 100% بمعايير عالمية، وتعمل دائما على دعم المجتمع المصري في مجالات عديدة، والتزاما من الشركة بالحفاظ على الهوية المصرية، ودعم الصناعة والمنتجات المحلية على كافة المستويات.

أكد المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري أن باراجون ليست مجرد شركة وإنما حركة مهتمة بتغيير وتطوير مفهوم بيئة ومساحات العمل لتحسين مجتمعنا، كما إنها تسعى إلى الترابط مع المجتمع المصري و طبيعته العربية من خلال تغيير العلامة التجارية إلى اللغة العربية وهو ما يأتي ضمن استراتيجيات باراجون فى الفترة القادمة، التي تستهدف التوسع في نطاق الأعمال ضمن انطلاقة جديدة للشركة للنمو في مجال تطوير مفهوم المباني الإدارية ومساحات العمل، واستكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الماضية، وسعياً للعمل على المزيد من المشروعات المبتكرة والمستدامة بما يتناسب مع اسم باراجون.

قال زياد علاء الدين رئيس قطاع قسم التسويق والعلامات التجارية، لشركة باراجون للتطوير العقاري، "نحن لا ندخر جهدًا في استغلال هذا التغيير لإبراز جوهر الهوية المصرية ونقل النسيج الثقافي لمجتمعنا بشكل أصيل. تهدف باراجون إلى بناء علاقات قوية مع المجتمع من خلال الجمع بين التصميم الحديث والتكنولوجيا والاستدامة مع الحفاظ على الطابع المصري. كما نهدف إلى دمج رؤية الشركة التي لا تهدف فقط إلى بناء مجتمعات حديثة بل تسعى أيضًا إلى إحداث تغيير في تصور البيئة المحيطة بتلك المجتمعات والمساهمة في تحسين نوعية حياتهم. "

كما صرح علاء الدين، بأن تركيز الشركة الرئيسي ينصب على الاستدامة كمنهج لتوفير مساحات عمل منتجة وفعالة، بالتوازي مع الجهود الدؤوبة لتغيير الثقافة التقليدية والتعبير عن دور الشركة المحوري في المجتمع.

جدير بالذكر أن شركة باراجون للتطوير العقاري لديها 120,000 متر من مساحات العمل المستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من المنتجات والبرامج الرائدة مثل Paragon Hubالذي أقيم بالساحل الشمالى لأول مرة ومخطط لإنتشاره وتوسعه وParagon Pods، بالإضافة إلى اهتمامها بدور التكنولوجيا في قطاع العقارات «Proptex» من خلال التعاون مع الشركات الناشئة العاملة في مجالات البناء والإنشاءات، والعقارات والتسويق العقاري، وأخيرًاParagon Talks ، وهي منصة تعليمية غير هادفة للربح.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "باراجون للتطوير العقاري"

تأسست شركة باراجون للتطوير العقاري، عام 2020 بخبرة تمتد لنحو 35 عامًا من خلال مؤسسي باراجون في كافة مجالات التطوير والبناء والاستشارات الهندسية والمعمارية وإدارة المشروعات والابتكار في التصميمات للمباني الإدارية والتجارية والفنادق والمنتجعات السياحية، ومن أبرز هذه المشروعات مبانى إدارية لشركة SiemensوZepterو pioneer.

تعتمد استراتيجية شركة باراجون للتطوير العقاري، على إنشاء و تطوير مشروعات عقارية ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، بما يساهم فى احداث تغير فيما هو يخص بيئة ومكان العمل. وقد أطلقت الشركة ثلاثة مشروعات في السوق المصري بمساحة بنائية 120,000 مترو تهدف أن تكون اجمالى المساحة المتطورة إلى مليون مترمربع بحلول سنة 2025.