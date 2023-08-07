ستشهد الشراكة الجديدة ترويج هاردينغتون ريزيدنشال وبيع أحدث مشاريع بارات لندن العقارية في لندن للمستثمرين من الشرق الأوسط

أصبح المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وفقاً لآخر بحث تم إجراؤه، أكثر تقبلاً لاستكشاف المناطق التي تقع في طرف العاصمة لندن مثل: باترسي، واندسوورث، وبرموندسي، وشمال هايد بارك وويمبلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة هاردينغتون ريزيدنشال ومقرها الإمارات العربية المتحدة عقدًا حصريًا مع شركة بارات لندن للتطوير العقاري، وهي جزء من مجموعة بارات جروب لبناء وتشييد المنازل في المملكة المتحدة، لتسويق أحدث المشاريع الشركة العقارية في لندن للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشهد الطلبات المختلفة من دول المنطقة ارتفاعًا في مبيعات العقارات في مواقع مركزية رئيسية وأحياء "سندريلا" في لندن.

وبهذه المناسبة قال ستيوارت ليزلي، مدير المبيعات والتسويق الدولي لدى شركة بارات لندن:

"لعبت الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها شركة هاردينغتون ريزيدنشال في فهم تركيبة خصائص المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط فيما يتعلق بسوق العقارات في لندن، دوراً حاسماً في اختيار الشركة كشريك إقليمي لنا، ونحن على ثقة تامة من أن فريق العمل في هاردينغتون ريزيدنشال سيوفر جسر عبور لا يقدر بثمن للمستثمرين الرئيسيين من منطقة الشرق الأوسط من خلال محفظة واسعة من التطورات السكنية في المواقع الإستراتيجية في جميع أنحاء العاصمة، والتي تدعمها الزيادة الكبيرة في رأس المال والعوائد السنوية".

تقدم شركة هاردينغتون ريزيدنشال بصفتها شركة استشارات عقارية دولية رائدة، الاستشارات المهنية والوساطة وإدارة الأصول في مناطق متعددة، وتوفر للمستثمرين خدمات متنوعة، بما في ذلك الاستشارات الاستراتيجية ومعلومات السوق ودراسات الجدوى وخبرات المبيعات والتسويق وتقييم الممتلكات والإقامة والجنسية عن طريق التخطيط الاستثماري والاستشارات القانونية المتعلقة بالممتلكات.

يتمتع الفريق، الذي يقوده إيان بلوملي، المدير التنفيذي لشركة هاردينغتون ريزيدنشال، بثروة من المعرفة والفهم لأنماط الشراء للمستثمرين العقاريين من منطقة الشرق الأوسط، ووفقًا لبلوملي فإن لندن قد أضحت الآن موقعاً استثمارياً شهيراً يجذب المستثمرين العقاريين العرب وكذلك المستثمرين الأوروبيين والبريطانيين السابقين.

وقد كشفت آخر الأبحاث التي أجرتها شركة بارات لندن العام الماضي بالاشتراك مع شركة رايت موف، أكبر بوابة إلكترونية وموقع إلكتروني للعقارات في المملكة المتحدة، عن ارتفاع الطلب من قبل مستثمري الشرق الأوسط على منازل عالية الجودة وبأسعار معقولة في المناطق الخارجية بلندن، حيث تتميز هذه المناطق التي يطلق عليها غالبًا مواقع "سندريلا"، بجهود التجديد المستمرة ولم تشهد بعد مستويات النمو التي شوهدت في المواقع الرئيسية في لندن، وبالتالي يمكن للمستثمرين شراء العقارات بأسعار منخفضة في البداية مع استمرار إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة في المستقبل.

وفي هذا السياق علق بلوملي قائلاً: "الدوافع الرئيسية للمشترين في دول مجلس التعاون الخليجي هي أولاً من منظور استثماري، يليها الاستخدام الشخصي، لا سيما من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت، حيث نشهد إقبالًا متزايدًا من الأخيرين، بالإضافة إلى المشترين المصريين الذين يبحثون عن منتجات موجهة نحو الاستثمار في مناطق خارج لندن، حيث يتطلعون إلى تحقيق عوائد أقوى وعائدات أعلى في الاستثمار".

وأضاف بلوملي قائلاً: "أثبتت المواقع الواقعة جنوب النهر مثل: باترسي، واندسوورث وبرموندسي، والمواقع الواقعة شمال هايد بارك، بما في ذلك ويمبلي وهيندون وهارو، شعبيتها لكل من الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأمد سواء في مخططات التجديد على الخارطة أو بهدف الاستخدام الشخصي".

سيكون فريق هاردينغتون في المملكة المتحدة في الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 16 أغسطس الجاري كجزء من جولة بارات لندن الترويجية، حيث سيعرضون مجموعة من أحدث تطورات الشركة للضيوف المدعوين خصيصًا من الشرق الأوسط لتلبية طلب المستثمرين خلال فصل الصيف، وسيقام الحدث في فندق جميرا كارلتون تاورز.

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