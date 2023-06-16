تقديم أرقى خدمات التأمين على الحياة التي تتناسب مع تطلعات واحتياجات كل عميل

الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت شركة "باجاج أليانز لايف"، إحدى أشهر الشركات الهندية الرائدة في مجال التأمين على الحياة، عن افتتاح أول مكتب تمثيلي على مستوى المنطقة في دبي تماشياً مع خططها التوسعية الهادفة إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط وتنفيذاً لاستراتيجيتها الرامية لدعم عملائها لاسيما الهنود في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتيح المكتب التمثيلي لأي عميل فرصة التعرف على منتجاتها ضمن تجربة عملاء سلسة حيث تشمل قائمة خدمات باجاج أليانز لايف تأمين الحماية ضد المخاطر وتأمين الاستثمارات والمدخرات والتأمين التقاعدي.

ومن خلال المكتب التمثيلي الجديد، سيتكمن عملاء باجاج من الحصول على إجابات وافية لكافة استفساراتهم التأمينية بكل سهولة وسرعة ويسر والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالتأمين. ونظراً لوجود قاعدة عملاء كبيرة من الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي، ستركز الشركة جهودها على تقديم أرقى خدمات التأمين التي تتناسب مع تطلعات واحتياجات كل عميل.

وفي هذا الصدد، عبر السيد تارون تشوغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة باجاج أليانز، عن سعادته بافتتاح اول مكتب تمثيلي في دبي مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي ما شكل أحد أهم الدوافع وراء قرار الشركة في التوسع في الخليج.

وأضاف تشوغ: "تهدف الشركة إلى تقديم خدمة عملاء سلسة تدعم بقاء أهداف حياتهم على المسار الصحيح. وتماشياً مع استراتيجيتنا التي تتمحور حول ضمان رضا العملاء، توظف الشركة أحدث التقنيات التي يقوم عليها طاقم عمل متمكن بخبرة واسعة يضمن تجربة عملاء ممتعة لكل عميل على حدى."

وأكد تشوغ أن شركة باجاج أليانز ستواصل استثماراتها في تعزيز وتطوير خدماتها لضمان مركزها الريادي ضمن أفضل الشركات الخاصة بالتأمين على الحياة لتبقى الخيار الأفضل لعملائها في دول الخليج.

ويمثل افتتاح المكتب التمثيلي في دبي علامة فارقة في استراتيجية شركة باجاج أليانز لايف كما يعكس التزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها في الأسواق الخليجية.

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