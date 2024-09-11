توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف سبل التعاون في مشاريع البنية التحتية وإزالة الكربون

سمو الشيخ ناصر بن حمد: استثمار يعكس مدى جاذبية البحرين ونموذج بابكو إنرجيز المبتكر

في إدارة أصولها وعملياتها بما يتماشى مع مشروع قيادة التحول في قطاع الطاقة

المنامة، البحرين: أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركاء العالميين في مختلف القطاعات بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك على هامش حفل إعلان بابكو إنرجيز – مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين - عن استحواذ شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، عن حصة أقلية في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين ذ.م.م، في أول عملية تسييل أصول لبابكو إنرجيز، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة بابكو إنرجيز، بجانب سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، والسيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، وممثلي عن شركة بلاك روك يتقدمهم السيد إد وينتر رئيس قطاع البنية التحتية المتنوعة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنية التحتية المتنوعة في بلاك روك؛ ويزيد المبارك، العضو المنتدب لشركة بلاك روك الشرق الأوسط.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن الاستثمار والشراكة الاستراتيجية مع شركة بلاك يعكسان مدى جاذبية مملكة البحرين ونموذج بابكو إنرجيز المبتكر في إدارة أصولها وعملياتها، وذلك وفق خطط وبرامج تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين تماشياً مع الجهود الوطنية لضمان أمن الطاقة.

وتمتلك شركة خط أنابيب السعودية والبحرين ذ.م.م جزءاً من المشروع الذي يبلغ طوله 112 كيلومتر ويزود النفط الخام من المملكة العربية السعودية عبر شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى مملكة البحرين عبر شركة بابكو للتكرير، وبموجب هذه الشراكة ستمتلك بلاك روك حصة أقلية من الأسهم في رأس مال الشركة كما سيتم توفير عائدات الصفقة لشركة بابكو إنرجيز لتوسيع أعمالها والدفع نحو تحديث عملياتها لدعم برامج خفض وإزالة الكربون.

من جانبه قال السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز: "في إطار سعينا لتحقيق أقصى قيمة عبر محفظتنا الاستثمارية، فإننا نضطلع نحو تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية، وذلك بما يدعم مرونتنا الاقتصادية ويعزز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة".

وأضاف السيد إد وينتر رئيس قطاع البنية التحتية المتنوعة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنية التحتية المتنوعة في بلاك روك: "يسعدنا أن نطلق شراكتنا الاستراتيجية مع بابكو إنرجيز والاستثمار في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين ذ.م.م، عبر منح مستثمرينا المشاركة في أصول البنية التحتية وتحديثها وفق رؤية مستدامة تخدم جهود خفض وإزالة الكربون، علماً أن هذه الشراكة تعكس مكانتنا كمستثمر رائد بمجال البنية التحتية في الشرق الأوسط، وقدرتنا على توفير فرص فريدة لعملائنا".

كما أوضح يزيد المبارك، العضو المنتدب ورئيس قسم أعمال العملاء في الشرق الأوسط أن شركة بلاك روك تركز على تحديد الفرص التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والاستثمار فيها، حيث يعكس الاستثمار في الشركة السعودية البحرينية لخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم مع بابكو إنرجيز، التزامنا بالعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة لتحديد كيفية الاستفادة من خبراتنا في مجال الاستثمار في البنية التحتية وإزالة الكربون والمساعدة على تحقيق التنوع في أهداف التنمية الاقتصادية".

يذكر أن هذه الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين بابكو إنرجيز وبلاك روك تشكل علامة فارقة في استثمار أصول البنية التحتية الاستراتيجية في البحرين وفي دعم أهداف البحرين الطموحة لخفض وإزالة الانبعاثات الكربونية.

نبذة عن بابكو إنرجيز

بابكو إنرجيز هي مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، والتي تعمل على تلبية الطلب محلياً ودولياً على مصادر الطاقة ومتطلبات الطاقة المستقبلية، مع الالتزام بأهدافها المناخية المعلنة بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2035 والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.

تلتزم بابكو إنرجيز بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي ترتكز على ضرورة تعزيز أمن ومستقبل الطاقة وتعظيم العائدات على الموارد الطبيعية في البحرين بشكل مسؤول، ومتوافق مع معايير الاستدامة والمرونة لضمان الحماية الاجتماعية والرفاهية للأجيال القادمة.

تضم المحفظة الاستثمارية لبابكو إنرجيز مجموعة من الشركات التابعة والمملوكة بالكامل، بما في ذلك: شركة بابكو للتكرير، شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، شركة بابكو للغاز، شركة بابكو للتزويد، شركة بابكو لتزويد وقود الطائرات، شركة بابكو إنرجيز للمشاريع.

نبذة عن بلاك روك

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