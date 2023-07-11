المنامة : أطلقت بابكو إنرجيز؛ شركة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين، إطارها المالي المرتبط بالاستدامة والذي سيمكن الشركة من ربط تمويلها بأهداف إزالة الكربون بما يتماشى مع التزام مملكة البحرين بدعم جهود المحافظة على البيئة ومواجهة تحديات التغيير المناخي إيفاء لما تعهد به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو(COP26) .

وكشفت الشركة عن أهدافها المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية من النطاق الثالث، والتي تعد بابكو إنرجيز غير مسؤولة عنها بشكل مباشر، في إجراء مهم يسهم في دعم جهوم مكافحة تغير وتحديات المناخ، حيث تم تطويره بالتعاون مع ستاندر تشارترد وكان بمثابة هيكل الاستدامة في هذا الإطار التمويلي.

وستتمكن بابكو إنرجيز من الاستفادة من قاعدة المستثمرين والمقرضين الناشئة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بطريقة قوية وشفافة، كما أنه وبدعم من ستاندر تشارترد حصل "إطار التمويل المرتبط بالاستدامة" على مراجعة شاملة من مؤسسة ISS تبين فيها توافق الإطار مع مبادئ السندات المرتبطة بالإستدامة(SLBP) الصادرة عن الجمعية الدولية لسوق الأوراق المالية (ICMA)، إضافة إلى ومبادئ القروض المرتبطة بالاستدامة (SLLP).

بدوره قال السيد مارك توماس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز: "فخورون بنشر إطار عملنا المالي المرتبط بالاستدامة الذي تمت مراجعته من جانب مؤسسة ISS والكشف عن أهدافنا الطموحة المرتبطة بإزالة الكربون، كأول شركة وطنية للطاقة في العالم تنفذ هذه الممارسة عبر إعلان تفصيلي يؤكد التزامنا بتقديم نموذج ناجح وفعال في مشروع تحول الطاقة يسهم في دعم جهود مملكة البحرين لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2026".

من جانبه، أضاف الدكتور بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد، البحرين والشرق الأوسط (باستثناء الإمارات العربية المتحدة): "يسعدنا أن نوثق علاقتنا القوية طويلة الأمد مع بابكو إنرجيز وأن نستمر في دعم طموحات مملكة البحرين من خلال إنشاء إطار تمويل مرتبط بالاستدامة يعكس قدراتنا المالية المستدامة الرائدة في السوق , ونحن فخورون بكوننا جزءا من النمو الاقتصادي للبحرين على مدى القرن الماضي ونأمل أن نستمر على مدى سنوات وعقود طويلة قادمة."

ويستعرض الإطار التمويلي تدرُّج بابكو إنرجيز أهدافها التفصيلية المرتبطة بخفض كثافة الانبعاثات الصافية في النطاقين الأول والثاني وذلك باستخدام عام 2017 كبداية العمل وصولاً لنسبة 15٪ بحلول عام 2025، ومن ثم 25٪ بحلول عام 2030، على أن تصل النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2040، و75٪ بحلول عام 2050، ليشهد عام 2060 وصول مملكة البحرين إلى صافي انبعاثات النطاقين الأول والثاني إلى الحياد الصفري.

أما بالنسبة للنطاق الثالث، ستعمل بابكو إنرجيز على تقليل انبعاثات النطاق المطلق داخل مملكة البحرين بنسبة 30٪ عن مستويات عام 2017 بحلول عام 2035؛ على أن يكون الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.

الجدير بالذكر أنه لدى ستاندرد تشارترد التزام طويل الأمد بالتمويل المستدام المدعوم بإطار عمل ونهج قويين لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وإدارتها والتخفيف من حدتها، ويواصل البنك تقديم وتحديث التزامات التمويل المستدام، وقد حدد عددا من الأهداف لهذه الغاية بما في ذلك الوصول لـ 300 مليار دولار أمريكي من التمويل المستدام بحلول ديسمبر 2030 تتضمن المرحلة الأولى منها مليار دولار أمريكي من دخل التمويل المستدام بحلول عام 2025، كما تهدف إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بأنشطة التمويل إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

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نبذة عن ستاندرد تشارترد:

ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 57 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 64 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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