الصفقة تدعم استراتيجية النمو حسب القطاع لدى ايه دي ان اتش للتموين، مما يؤكد التزامها بالتوسع المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الانتقائية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي ("مجموعة ايه دي ان اتش للتموين" أو "المجموعة")، الشركة الرائدة في توفير خدمات الطعام والدعم في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، عن استحواذها على 100% من رأس مال شركة " فود نيشن للتموين الغذائي ش.ذ.م.م" ("فود نيشن لخدمات التموين")، وهي شركة يديرها طُهاة متخصصين في تقديم خدمات التموين للمدارس في الإمارات العربية المتحدة.

ويدعم هذا الاستحواذ الهدف الاستراتيجي لمجموعة ايه دي ان اتش للتموين المتمثل في تعزيز مركزها في قطاع التعليم. وتتمتع شركة "فود نيشن لخدمات التموين" بسجل حافل يقارب العشر سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 70 ألف طالب في ثلاثة إمارات، بما في ذلك المنطقة الغربية من أبوظبي ويعمل بها أكثر من 300 خبير ومتخصص. ويساهم الاستحواذ الكامل على شركة "فود نيشن لخدمات التموين" في دعم خبرات وتوسيع نطاق عمل مجموعة ايه دي ان اتش للتموين، مما يعزز قدرتها على التوسّع في قطاع التعليم.

وبهذا الصدد، قال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايه دي ان اتش للتموين: "يُعد استحواذنا على ’فود نيشن لخدمات التموين‘ علامةً فارقة أخرى في رحلتنا نحو أن نكون الشريك المفضل في مجال خدمات التموين في قطاع التعليم بالمنطقة. وتتميز ’فود نيشن لخدمات التموين‘ بخبرةٍ قيّمة وسجل حافل في تقديم خدمات التموين المتخصصة على نطاق واسع. ويُسعدنا من خلال هذا الاستحواذ الاستفادة من خبراتها الكبيرة في خدمة المؤسسات التعليمية، مما يتيح لنا تسريع نموّ مجموعتنا في هذا القطاع المتطور، فضلاً عن تعزيز قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنامية للمدارس والطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجيتنا الأوسع الرامية لتعزيز حضورنا في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما يؤكد التزامنا بالنمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية".

وبعد إعلان ايه دي ان اتش للتموين مؤخراً عن نيّتها الاستحواذ على حصة مُسيطرة في مشروعها المشترك بالسعودية، فإن عملية الاستحواذ الثانية للمجموعة في غضون شهرين توضح النهج الاستباقي الذي تتبعه في السعي إلى إجراء عمليات استحواذ استراتيجية. وتتماشى هذه الصفقة مع رؤية المجموعة الرامية لتوسيع محفظتها وفتح آفاق فرص جديدة تعزز عروضها وقدراتها في القطاعات المستهدفة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025، حيث يعمل الطرفان حالياً على توحيد وتكامل عملياتهما.

نبذة عن مجموعة ايه دي ان اتش للتموين

تتمتع مجموعة ايه دي ان اتش للتموين بإرث قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي طورته بفضل سجلها الحافل الممتد على مدار أكثر من 45 عاما في مجالات خدمات الطعام وخدمات الدعم. وتقدم المجموعة حزمة شاملة من الخدمات، بما في ذلك إعداد الطعام وتقديمه، بالإضافة إلى خدمات الدعم التي تشمل الخدمات العامة (غير الفنية)، بما في ذلك، التنظيف والتدبير المنزلي ومكافحة الحشرات وخدمات التوريد. وتحظى مجموعة ايه دي ان اتش للتموين بسمعة مرموقة في تقديم الخدمات المتميزة، مع تمتعها بحضور قوي في السوق الإماراتية وعمليات تمتد إلى المملكة العربية السعودية.

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