في مذكرة تفاهم وُقّعت خلال معرض دبي للطيران 2023

"اينوك" تستعد لتوفير وقود الطائرات المستدام عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

الخطوة تندرج ضمن خطة اينوك لتزويد جميع عملائها بوقود الطائرات المستدام بحلول عام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع مجموعة التجارة والاستثمارات اليابانية "ماروبيني" للتعاون في إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) وبيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة في تحقيق الاقتصاد الدائري وإزالة الكربون في قطاع الطيران. وتندرج الاتفاقية التي تم توقيعها خلال معرض دبي للطيران 2023، في إطار الخطة التي أعلنت عنها مجموعة اينوك مؤخراً لتوفير وقود الطائرات المستدام لجميع عملائها بحلول عام 2030، وتهدف إلى دعم التحوّل في قطاع الطيران نحو تحقيق الحياد الكربوني وإحداث نقلة نوعية في مجال السفر الجوي المستدام بالمنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون اينوك و"ماروبيني" على تطوير نهج متكامل لتحقيق الحياد الكربوني بالاستفادة من أحدث التقنيات، مما يساهم في إعادة تشكيل مشهد الطيران، حيث تعدّ المبادرة خطوة واعدة لإزالة الكربون وتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكّد التزام اينوك بالاستدامة بما يتماشى مع ’استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050‘. ومن خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات، نعتزم توسيع حضورنا خارج حدود الإمارات لتشمل توفير وقود الطائرات المستدام عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعدّ هذه الخطوة جزءاً استراتيجياً من خططنا لتوفير هذا الوقود لجميع العملاء بحلول عام 2030 بما يتماشى مع رؤيتنا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران."

من جانبه، قال أتسوشي سوزوكي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماروبيني للطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نقف على أعتاب حقبة جديدة في قطاع الطيران مع اقتراب تطوير أولى منشآتنا لإنتاج وقود الطائرات المستدام، ومباحثاتنا الواعدة لتوفيره إلى الناقلات الإقليمية العاملة في مطار دبي. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري العميق لفرق العمل في اينوك و’ماروبيني‘ على مساهمتهم الكبيرة في تحقيق تلك المساعي."

تجدر الإشارة إلى أن اينوك و"ماروبيني" تتشاركان الهدف في رسم ملامح مستقبل جديد في قطاع الطيران وبدء حقبة أكثر استدامة في عالم يسعى جاهداً للوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن ماروبيني

تعد شركة ماروبيني واحدة من أكبر الشركات التجارية في اليابان (سوغو شوشا) ولها تاريخ يزيد عن 160 عاماً. وتواصل ماروبيني توسيع أعمالها في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من مقرها الرئيسي الذي يقع في طوكيو، مع تواجد في أكثر من 65 دولة وأكثر من 130 فرعاً ومكتباً حول العالم.

وضعت ماروبيني الإستراتيجية الخضراء للشركة ضمن إستراتيجية الإدارة متوسطة المدى "GC2024" وتطمح إلى أن تصبح رائدة في الأعمال المستدامة من خلال تعزيز الاستدامة في أعمالها الحالية وفي جميع قطاعات أعمالها.