دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة باركن (ش.م.ع) ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات العامة المدفوعة في دبي، بهدف إحداث نقلة نوعية في حلول خدمات المركبات للعملاء في دبي.

وقّع مذكرة التفاهم زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك، ومحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، وذلك على هامش الدورة العاشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع. وتهدف الاتفاقية إلى تزويد العملاء بالخدمات المتنقّلة المخصصة للمركبات، وذلك بالاستفادة من الإمكانات والمنصات الرقمية المتميزة التي تمتلكها الشركتان.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تقدّم مجموعة اينوك مجموعة شاملة من خدمات العناية بالمركبات وصيانتها في مواقع مختارة تابعة لشركة باركن، مدعومة بالخدمات الأساسية أثناء التنقّل التي توفرها متاجر "زووم" التابعة للمجموعة، مما يضمن مستويات استثنائية من الراحة للعملاء. ويشمل ذلك خدمات غسيل السيارات، والتزوّد بالوقود، وتغيير الزيوت، وفحص الإطارات والبطاريات، وغيرها من خدمات الصيانة الأساسية.

وينص الاتفاق على دمج خدمات تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية للشركتين، مما يمكّن العملاء من حجز الخدمة التي يحتاجونها عبر أي من المنصتين. وسيسمح هذا التكامل في توفير تجربة رقمية موحدة ومبسطة، تتضمن ميزات إدارة الحجز، والتحقق من حالة الخدمة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى خيارات الدفع من خلال التطبيق.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تسهم الشراكة مع ’باركن‘ بشكل كبير في تعزيز استراتيجية مجموعة اينوك لحفز الابتكار في قطاع التنقل الحيوي في دبي والاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز رحلة العميل. ومن خلال منصاتنا المحمولة المتكاملة نقدّم فرصاً جديدة للنمو مع تمكين العملاء من الحصول على ملاءمة غير مسبوقة، وتبسيط عملية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات المركبات."

ومن جهته قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تؤكد هذه الشراكة الرائدة مع مجموعة اينوك التزامنا التام بتعزيز جودة الحياة لسكان دبي، وذلك بما ينسجم مع رؤية حكومتها لبناء مدينة ذكية ومستدامة. ونحن نطمح من خلال تقديم خدمات السيارات الأساسية مباشرةً لعملائنا وتبسيط عملية حصولهم على هذه الخدمات عبر دمج القدرات التكنولوجيا لكلينا، إلى تعزيز كفاءة خدمات صيانة السيارات وجعلها أكثر راحة للعملاء، مع توفير الوقت عليهم والمساهمة في تسهيل تدفقات الحركة المرورية في دبي بشكل أكبر".

وبينما تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعيشة الذكية، يأتي هذا التعاون الرائد بين اينوك وباركن ليؤكد التزام المدينة الراسخ بتوفير حلول متقدمة لأسلوب الحياة وبناء مجتمع أكثر اتصالاً وممكّناً رقمياً.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع:

تعدّ "باركن" أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي مع مكانةٍ رائدة في السوق وسجلٍ حافلٍ يمتد لما يقارب ثلاثة عقود من التميز التشغيلي المدعوم بالمعرفة التكنولوجية والقدرة الرقابية. وتستخدم الشركة أحدث أنظمة إدارة وتشغيل مواقف المركبات الذكية في أكثر من 207 ألف موقف مدفوع في دبي، وتشغل شركة باركن مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات المدفوعة في دبي، بالإضافة إلى 91% من إجمالي هذه السوق ما يمنحها مركزاً رائداً في السوق.

بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات، تتمتع باركن بالحق الحصري لتشغيل جميع مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية ومواقف الساحات في دبي (180 ألف موقف) بالإضافة إلى مواقف المباني متعددة الطوابق العامة (سعة 3000 مركبة). وتدير باركن أيضًا بعض مواقف المركبات في المناطق التطويرية بدبي (24 ألف موقف). وتشمل مصادر الإيرادات الأخرى تنظيم وإصدار التصاريح الموسمية وحجز مواقف المركبات وغيرها من الأنشطة التجارية.

من خلال تقديم أحدث حلول الدفع الرقمي ونظم إدارة مواقف المركبات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، نجحت شركة باركن بجذب العملاء، حيث تم تنفيذ 95 مليون معاملة مواقف مركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

تأسست عمليات مواقف المركبات في دبي في عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، وأصبحت جزءًا من هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. في ديسمبر 2023، تم تأسيس شركة باركن ش.م. ع. بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، ونجحت في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في مارس 2024.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.parkin.ae

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