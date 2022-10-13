من المقرر أن تقوم المحطة الجديدة بتزويد أكثر من 250 مركبة يومياً بالوقود في منطقة الأساطير السكنية "ليفينغ ليجيندز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت "اينوك لينك"، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك، محطة "إي لينك" جديدة في منطقة الأساطير السكنية "ليفينغ ليجيندز" في دبي لاند، حيث ستقدم المحطة الجديدة من موقعها في ساحة الأندلس خدمات التزود السهل والمريح بالوقود لسكان المنطقة والزوار والمناطق المجاورة، يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً.

يتميز موقع محطة "إي لينك" الجديدة بأهميته لتلبية احتياجات العملاء الأفراد في منطقة الأساطير السكنية والمناطق المجاورة مثل البراري ومجان. توفر المحطة نوعين من الوقود الخصوصي 95 والممتاز 98 لتزويد المركبات بالوقود بنفس السعر في محطات بيع الوقود بالتجزئة، وجُهّزت بعدادات رقمية مبتكرة وخيارات دفع متعددة وسهلة لتقديم خدمات تعبئة الوقود موثوقة وبجودة عالية للعملاء، إضافةً إلى أنظمة لاسترداد الأبخرة تسهم في تقليص الانبعاثات أثناء التعبئة من خزانات الوقود.

وتمتاز محطة "إي لينك" الجديدة بقدرتها على تزويد الوقود لأكثر من 250 مركبة في اليوم الواحد، كما يمكنها خدمة مركبتين في الوقت نفسه وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود. ويستفيد العملاء من برنامج المكافآت "Yes" في محطة "إي لينك" عبر كسب النقاط والمكافآت عند الدفع مقابل التزود بالوقود والمشتريات الأخرى في المحطة.

في هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "حرصنا في اختيار موقع محطة الوقود ’إي لينك‘ الجديدة على تقديم خدمات سهلة ومريحة للعملاء من سكان منطقة الأساطير السكنية في دبي لاند والمناطق المجاورة لتزويد مركباتهم بالوقود. وتعدّ المحطة الجديدة تجسيداً لالتزامنا في اينوك بتلبية احتياجات المقيمين والزوار والسكان من الوقود، وتأكيداً على جهودنا المستمرة في دعم منهجية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وذلك من خلال إطلاق حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء وتشييد بنية تحتية راسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة."

تتميز محطات "اي لينك" المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر على شكل شاحنة، ولا تتطلب أية عمليات تركيب وتجميع مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة حسب مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير.

وتأتي محطة "إي لينك" الجديدة في منطقة الأساطير السكنية في دبي لاند لتكون السادسة على مستوى دولة الإمارات، بعد 5 محطات تم إطلاقها سابقاً في كل من مجمع "تاون سكوير" و"نخلة جميرا" و"جافزا" في دبي وكذلك في"قرية هيدرا" في أبوظبي.

الجدير بالذكر أن "اينوك لينك" تلبي أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها "الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق" ومعايير "اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات" وإرشادات ومعايير "مختبرات أندررايترز" (UL). وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرّب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

يُشار إلى أن "اينوك لينك" هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، وتعدّ جزءاً من برنامج مسرع الأعمال "نكست" الذي أعلنت عنه المجموعة عام 2019، وهي تقدم خدمات توصيل وقود المركبات وتعبئتها إلى الأفراد ومالكي الأساطيل عبر تجربة رقمية شاملة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.