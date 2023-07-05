تماشياً مع رؤية دولة الإمارات للاستدامة

من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل حركة المركبات بأكثر من 30 ألف كيلومتر سنوياً، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت اينوك لينك، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات للعملاء الأفراد والشركات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة اينوك، عن بدء تزويد أسطول مركبات مطار دبي الدولي بوصول آمن وموثوق ومريح للوقود.

وبفضل هذا التعاون، لم يعد أسطول مركبات المطار مضطراً لزيارة محطات الوقود مرتين أسبوعياً كما كان في السابق، الأمر الذي من المتوقع أن يقلل من حركة المركبات بواقع 31,616 كيلومتر سنوياً. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض الانبعاثات الكربونية في المطار إلى جانب دعم رؤية الاستدامة الشاملة لدولة الإمارات.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "منذ إطلاق محطاتنا المتنقلة ’اينوك لينك‘ بتصميمها المستقبلي والمبتكر في عام 2019، تمكّنا من مساعدة الشركات على تقليل مخاطر الاستثمار بنسبة كبيرة، لا سيما في ضوء البيئة التنظيمية سريعة التغير استجابةً للتحوّل الذي نشهده في قطاع الطاقة. ويسعدنا أن نتعاون بشكل وثيق مع مؤسسة مطارات دبي لتزويد أسطول مركبات مطار دبي الدولي بالوقود وتقليل حركة المركبات داخل المطار، الأمر الذي يدعم المبادرات الإيجابية للتعامل مع تغير المناخ تماشياً مع جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة".

ومن خلال التعاون الوثيق مع مؤسسة مطارات دبي، وتقديراً لالتزام مجموعة اينوك بأرقى معايير السلامة الدولية، حصلت اينوك لينك و"إيبكو لخدمات الطيران"، المشروع المشترك بين مجموعة اينوك وشيفرون؛ على الموافقات المطلوبة من إدارة سلامة المطار وشرطة المطار. علاوة على ذلك، دُرّب سائقي اينوك لينك بتدريب متخصص لتأمين رخصة القيادة داخل المطار، الأمر الذي يستلزم منهم التعرف على شروط وأحكام لوائح السلامة الجوية، ويسمح لهم بقيادة المركبات والآلات والمعدات في مرابض الطائرات.

وتسعى "اينوك لينك" حالياً إلى توسيع نطاق خدماتها ليشمل الشركات الأخرى الموجودة في مطار دبي الدولي، مما سيخفف من حركة المركبات داخل المطار، ويمكّن الشركات من تحقيق طموحات الاستدامة الخاصة بها انسجاماً مع دعم جهود الاستدامة المبذولة في دولة الإمارات.

وتوفر "اينوك لينك" حالياً أكثر الحلول تطوّراً في القطاع لتزويد الوقود رقمياً وبشكل شامل للشركات في المنطقة، وتجمع بين أعلى مستويات السلامة العالمية والمعايير التشغيلية المتفوقة، ونالت في هذا المجال العديد من الشهادات المحلية للسلامة. وتلبي محطات إي لينك أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها "الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق" ومعايير "اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات" وإرشادات ومعايير "مختبرات أندر رايترز". وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزود بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرّب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

ويعدّ المشروع الرقمي اينوك لينك جزءاً من برنامج مسرع الأعمال "نكست"، المشروع المملوك بالكامل لمجموعة اينوك ويقدّم خدمة رقمية مبتكرة لتوصيل الوقود بطريقة موثوقة وآمنة وقائمة على توفير البيانات التحليلية لتوصيل الوقود للشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية.

وتوفّر اينوك لينك خدمة رقمية متكاملة للتزوّد بالوقود، مدعومة بأحدث سبل التحليل وإدارة الأساطيل وتسجيل المسافات المقطوعة لمشغلي الأساطيل التجارية في دولة الإمارات، إضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى منصة إلكترونية مخصصة لتحليل استهلاك الوقود بشكل إجمالي لكافة المركبات أو بحسب المكان أو حتى على مستوى المركبات.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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