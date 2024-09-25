توقيع مذكرة التفاهم جاء على هامش معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2024"، وستزود المجموعة بالأدوات الأساسية لقياس فعالية كوادرها العاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك بهدف تطوير إطار عمل لتقييم الكفاءات السلوكية لموظفي المجموعة.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على هامش معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2024". وبموجب الاتفاقية، ستعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تمكين موظفي المجموعة من تطوير وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في الارتقاء بقطاع الطاقة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بما يسهم في تطوير كوادرنا الوطنية العاملة وتجهيزها بالمهارات اللازمة التي تمكّنها من مواكبة متطلبات المستقبل والتعامل معه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الطاقة. وسنسعى من خلال هذا التعاون، لتطوير الكفاءات السلوكية بما يساعدنا على استقطاب واستبقاء المواهب ذات الإمكانات العالية التي ستضطلع بدور رئيسي في صياغة مستقبل الطاقة في الدولة."

من جانبه، أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، التزام الدائرة بتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، وعقد الشراكات التي تدعم الكوادر البشرية الحكومية المواطنة، بما يخدم التوجهات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي.

وقال سعادته: "نثمّن التعاون الجديد مع "اينوك" الهادف إلى تعزيز وتطوير الكفاءات السلوكية للكوادر البشرية العاملة في قطاع الطاقة، حيث يعكس ذلك جهودنا المتواصلة ورؤيتنا في دعم وتقديم رؤى وحلول مستقبلية تلعب دوراً في إعداد كوادر بشرية تنافسية ومتمكنة ومزودة بالمهارات المستقبلية اللازمة لتطوير أدائهم الوظيفي، وتعزيز كفاءتهم وتنمية قدراتهم بما يمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية، ودعم خطط التنمية الشاملة والمستقبلية للإمارة".

وسيتضمن التعاون أيضاً توفير برامج تدريبية مبتكرة صُممت خصيصاً لتناسب كل إدارة في المجموعة، كما سيتضمن دراسات حول الموارد البشرية بهدف تعزيز الابتكار والتميز المعرفي.

تعدّ دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جهة حكومية تختص بإدارة وتنمية الموارد البشرية وتنمية الكفاءات السلوكية لمختلف فئات الوظائف من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والبحوث والدراسات والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية، بالإضافة إلى تقييم الكفاءات السلوكية للكوادر العاملة لتحسين أدائهم الوظيفي.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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