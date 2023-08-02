دبي، الامارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة اينوك الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اليوم اتفاقية استراتيجية مع جمعية العسكريين المتقاعدين في ابوظبي لمواصلة تطوير البنية التحتية لبيع الوقود بالتجزئة في دولة الامارات والمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة. وستعمل اينوك بموجب الاتفاقية على دراسة ما بين 40 الى 60 موقعاً استراتيجياً لتدشين محطات خدمة حديثة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

علاوة على ذلك، ستعزز المجموعة محفظتها عبر تشييد ما بين 4 الى 6 محطات كاملة الخدمات سنوياً في ابوظبي على مدار السنوات الخمس لتلبية الطلب المتزايد للعملاء على خدماتها ومنتجاتها عالية الجودة. وستبدأ اينوك العمل على 4 مشاريع مع جمعية العسكريين المتقاعدين هذا العام.

وقع الاتفاقية كل من سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وسعادة اللواء الركن طيار (م) خلف ناصر راشد القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، وذلك في مقر مجموعة اينوك بحضور عدد من كبار مسؤولي الجانبين.

وفي اطار تعليقه على الاتفاقية قال سعادة اللواء الركن طيار (م) خلف ناصر راشد القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين:" بناءا على التوجيهات السامية من القيادة الرشيدة وانسجاماً مع التزامنا بالتنمية الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية والمجتمع الاماراتي عموماً، يشرفنا ان نتعاون مع اينوك للمساهمة في تطوير البنية التحتية الوطنية لخدمة المجتمع. وتستند هذه الاتفاقية الى الرؤية المستدامة لخدمة أعضاء جمعية العسكريين المتقاعدين من خلال تقديم برامج وانشطة وفعاليات تعود عليهم بالنفع وتحسين جودة الحياة".

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تلعب الشراكات الاستراتيجية دوراً محورياً في تحقيق رؤية اينوك فيما نواصل توسيع حضورنا وتلبية الطلب المتزايد على امدادات الطاقة الامنة والموثوقة والمستدامة في دولة الامارات، ويسرنا التعاون مع جمعية العسكريين المتقاعدين لتحسين تجربة العملاء عبر توفير مجموعة متنوعة من خدمات التزود بوقود السيارات والبيع بالتجزئة. ويندرج توسيع شبكتنا من محطات الخدمة ضمن اطار سعينا لتعزيز قدرات البنية التحتية للدولة، وحفز قدرتها التنافسية وخلق قيمة طويلة الاجل للاقتصاد الاماراتي".

وبموجب الشراكة ايضاً، ستعطي اينوك الأولوية لجذب واستبقاء الموظفين الاماراتيين وعائلات أعضاء جمعية العسكريين المتقاعدين لبناء الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي وستدعم اينوك ايضاً الجمعية برعاية ومزايا حصرية تسهم في خدمة أعضائها.

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