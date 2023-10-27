بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، استضافت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، فعّالية مكرّسة للتبادل المعرفي شارك فيها عدد من أبرز الرواد في المجال التكنولوجي، وذلك في إطار جهود المجموعة الرامية لتوفير رؤى تقنية متكاملة تلبي احتياجات فرق عملها وعملياتها التشغيلية، وبهدف الوقوف على الإمكانات الكاملة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع.

هذا وقد شهد الحدث مشاركة شركات تقنيّة كبرى مثل "إتش بي"، "لينوفو"، "هواوي"، "نيوتانكس"، "ديل"، "مايكروسوفت"، e& و"دو"، حيث استعرضوا طيفاً من التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتكنولوجيا المستدامة، بالإضافة إلى تقنيات المراقبة وأحدث الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. وعلاوة على ذلك، رحّبت مجموعة اينوك بطلاب وأعضاء في الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة (UAEU) الذين قدموا مشاريع ابتكارية في مجال الاستدامة والتكنولوجيا. في حين سلّط خبراء الرقمنة من شركة "إرنست آند يونغ" (EY) و"مورو هب" الضوء على أحدث مبادراتهم وخدماتهم.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لطالما شكّلت فرق عملنا الأصول الأكثر قيمة والركيزة الرئيسية لأعمالنا في اينوك، ونحن سعداء بالتواصل مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتزويد كوادرنا بمنصة تضمن لهم اكتساب المعارف والموارد التقنية. كما وتلتزم المجموعة بتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق حلول تقنية متطورة للارتقاء بالتجارب ودعم الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025".

خلال الحدث، قدّم خبراء من مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC) برنامجاً وافياً يشمل طيفاً واسعاً من التدريبات للتوعية بأهمية الأمن السيبراني. ركّز البرنامج على أهمية تغيير سلوك المستخدم النهائي ليغدو جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع السيبرانية. في حين استطاع المشاركون تجربة أحدث حلول التقنية وحصلوا على قسائم وحسومات خاصة لشراء أحدث الأجهزة والحلول التقنية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com