دعماً لمساعي القطاع البحري في تحقيق الحياد المناخي

المنتجات الجديدة تمنع التصريف الضار لمواد التشحيم البحرية في المياه بما يتوافق مع معايير العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي (EcoLabel)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تشكيلة زيوت تشحيم بحرية صديقة للبيئة من المتوقع لها أن تحفز جهود إزالة الكربون في القطاع البحري محلياً وعالمياً.

تم تطوير مجموعة زيوت التشحيم الجديدة انسجاماً مع التزام اينوك بحماية المسطحات المائية، حيث تساعد على الحد من تصريف مواد التشحيم الضارة في الممرات المائية وتقليل تأثيرها السلبي على المنظومة البحرية الأوسع.

ومع مراعاة المشهد التشريعي المتغير، تتضمن أحدث منتجات زيوت التشحيم البحرية المقبولة بيئياً لمجموعة اينوك زيوت أنابيب ستيرن، والزيوت الهيدروليكية، وزيوت التروس، والشحوم عالية الأداء. وقد تم تصميم هذه المنتجات خصيصاً لتلبية المتطلبات التنظيمية للتصريح العام للسفن، وهي لائحة أصدرتها وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) عام 2013 للحد من تصريف مواد التشحيم الضارة وخفض تأثيرها على الممرات المائية؛ وأيضاً قانون تصريف السفن العرضي، وهو إطار عمل خاص بالوكالة نفسها لتنظيم التصريف العرضي من السفن التجارية.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "بينما يتبع القطاع البحري إجراءات جوهرية لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، ستلعب تشكيلة زيوت التشحيم البحرية الجديدة دوراً مهماً في الحد بشكل كبير من التأثيرات البيئية عبر تطبيقاتها المختلفة، ذلك أن الكثير من زيوت التشحيم المستخدمة في السفن ينتهي بها المطاف مباشرةً في المياه. وتساهم مجموعة منتجاتنا الجديدة في حفز أجندة الاستدامة الوطنية مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28".

وأضاف الفلاسي: "على مدار السنين، حافظت مجموعة اينوك على التزامها بحماية البيئة؛ ولا تساهم مجموعة زيوت التشحيم البحرية الجديدة في توفير بيئة أنظف فحسب، وإنما تضمن كذلك تحقيق أعلى مستويات الأداء والموثوقية لمشغلي السفن".

تم تصميم مجموعة زيوت التشحيم البحرية التي تعتبر أكثر صداقة للبيئة من اينوك لتلبية متطلبات الأداء الأمثل في القطاع، مما يضمن لمشغلي السفن مراعاة اعتبارات المسؤولية البيئية وتحقيق التميز التشغيلي في آن واحد. وتتوافق هذه المنتجات مع العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي (EcoLabel) المعترف بها عالمياً في اعتماد المنتجات التي تظهر تأثيراً بيئياً منخفضاً، مما يؤكد التزام اينوك بتعزيز استخدام زيوت التشحيم ذات التأثير البيئي المنخفض عبر المجتمع البحري العالمي.

وبالإضافة إلى مبادرات الاستدامة المستمرة، تهدف مجموعة اينوك إلى توسيع نطاق مبيعات زيوت التشحيم البحرية لتشمل أكثر من 300 ميناء بحلول عام 2025.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال الطاقة ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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