دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، اليوم عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في إمارة الشارقة، ليرتفع بهذا إجمالي شبكة محطات الخدمة إلى 20 محطة في الإمارة.

هذا ويأتي افتتاح المحطتين الجديدتين تماشياً مع خطط اينوك لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها، فقد حرصت المجموعة على افتتاح المحطتين الجديدتين في مواقع استراتيجية لمنح قاعدة عملائها المتنامية أفضل خدمات من نوعها.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نواصل في اينوك التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا في دولة الإمارات للتزود بالوقود عبر منحهم خيارات آمنة ومستدامة. ويأتي افتتاح محطات الخدمة الجديدة في الشارقة منسجماً مع خططنا لتوسيع حضورنا في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في المنطقة لتقديم أفضل الخدمات من نوعها للعملاء والمجتمع بأسره. ولا شك أن كلتا المحطتين تتمتعان بموقع استراتيجي لتلبية احتياجات السكان والشركات في الشارقة."

تقع محطة الخدمة الأولى بجوار ميدان الثقافة في منطقة الفلج، والتي تحتضن مجتمعاً نابضاً بالحيوية، الأمر الذي يجعلها على مقربة من مجموعة من أبرز معالم إمارة الشارقة على غرار قصر الثقافة. وترتبط أيضاً بشبكة رئيسية من الطرق بما يعزز أهمية موقعها وقدرتها على خدمة العملاء.

أما المحطة الثانية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20,500 قدم مربع، فتقع في المنطقة الصناعية 12 في الشارقة، وهي منطقة متعددة الاستخدامات تضم مشاريع تجارية وصناعية وعدد من المباني السكنية. وتربط المنطقة أهم الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وشارع مليحة والطريق السريع بين الشارقة - دبي (S102).

شُيّدت كلتا المحطتين وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل المحطتان على أنظمة المراقبة بالدائرة المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

وتضم المحطتان الجديدتان متاجر "زووم"، سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توفّر للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات أثناء تنقلهم، وتقدم المتاجر أيضاً مجموعة من الخدمات التي أطلقتها "زووم" في عام 2021 مثل خدمات "بريد الإمارات" التي تمكّن العملاء من اختيار أحد مواقع "زووم" لاستلام إرسالياتهم.

ويمكن للعملاء في جميع محطات خدمة اينوك، ومن بينها المحطتان الجديدتان في الشارقة، الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو مشترياتهم من متاجر "زووم"، علاوة على المطاعم والمقاهي في جميع المحطات.

وتماشياً مع التزام اينوك الراسخ بتعزيز الاستدامة في مختلف أنحاء الدولة، زوّدت محطتا الخدمة الجديدتان بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام آلي لمراقبة الوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب. وعلاوة على ذلك، تستخدم أنظمة الإضاءة في المحطتين مصابيح LED التي لا تتطلب أية عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة وتعمل بالطاقة الكهربائية منخفضة الجهد، لتسهم بذلك في تقليص مخاطر الحوادث الكهربائية والحرائق وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وبالتالي المساهمة في تعزيز جهود اينوك الرامية إلى تقليص بصمتها الكربونية. وعلاوة على ذلك، تستخدم محطتا الخدمة نظاماً متطوراً يعتمد على تكنولوجيا التدفّق المتغير لغاز التبريد في أنظمة تبريد الهواء، والتي تتمتع بمستويات عالية لنسبة كفاءة الطاقة، مما يساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%، كما أنها تستخدم غازات التبريد الخالية من الأوزون والصديقة للبيئة حصراً في جميع وحدات التبريد.

وبهذا، ترفع اينوك العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 178 محطة خدمة موزعة على أنحاء الإمارات.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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