دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح أحدث محطات الخدمة المدمجة التابعة لها في الفرجان ضمن منطقة جبل علي الأولى، وذلك بما يتماشى مع خططها المستمرة للتوسع في قطاع بيع الوقود بالتجزئة.

هذا وتتخذ المحطة موقعاً استراتيجياً مقابل مركّز التسوق "الفرجان بافيليون" ضمن واحدة من أشهر المناطق السكنية في دبي، والمطورة من قبل شركة "نخيل" التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتخدم المحطة سكان المنطقة، بالإضافة إلى سائقي السيارات في المناطق المجاورة مثل مجمّع دبي للاستثمار ومدينة دبي الرياضية، ومنطقة عقارات جميرا للجولف.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا افتتاح محطة خدمة مدمجة جديدة في الفرجان، هذه الوجهة النابضة والتي تجسد الروح الحقيقية للمجتمع، في خطوةٍ تأتي انسجاماً مع استراتيجيتنا الشاملة للنمو والتي تهدف إلى إثراء تجارب العملاء وتسهيل عملية التزود بالوقود. وإلى جانب تلبية احتياجات دولة الإمارات المتنامية من الطاقة عبر توفير خيارات فعّالة وآمنة للتزوّد بالوقود؛ نحن ملتزمون بالتعاون مع الكيانات الأخرى العاملة في دبي، مثل ’نخيل‘، لدعم التقدّم المستمر للدولة وتعزيز نهضتها."

تمتد المحطة الجديدة على مساحة 464 متراً مربعاً، وهي مزودة بست مضخات وقود على جانبي المحطة، وتوفّر البنزين الخصوصي 95 والممتاز 98. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 72,000 ألف لتر، ويُمكنها تزويد 1,040 سيارة بالوقود يومياً. ​​​​شُيّدت المحطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة وتنسجم مع المعايير الخضراء الصادرة عن بلدية دبي، مثل نظام استعادة الأبخرة الذي يعمل على استرجاع 70% من الأبخرة المنبعثة من مضخة وخزان الوقود.

كما زوّدت المحطة بخزان وقود يتم تركيبه فوق سطح الأرض، مما يتيح إعداد وتركيب وإعادة تجميع مكوّنات المحطة بمنتهى السهولة عند الحاجة. ويأتي الخزان بجدران مزدوجة تماشياً مع معايير "مختبرات أندر رايترز" (UL) العالمية للأمان والسلامة. بالإضافة إلى تصميمٍ يعتمد على أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك استخدام صمام لمنع تسرّب الوقود، وأجهزة الإنذار السمعي، ومنافذ منع الضغط وفتحات الطوارئ للجدران الداخلية والخارجية.

من ناحية أخرى يمكن للعملاء استخدام سبل الدفع المختلفة بما فيها منصة الدفع "اينوك باي" ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق "دبي الآن"، علاوة على برنامج المكافآت "Yes" الذي يتيح للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات السيارات أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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