توفر حلول الوقود المبتكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت اينوك لينك، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات للعملاء الأفراد والشركات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة اينوك، عن إطلاق أحدث محطات "إي لينك" في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز".

ومن خلال توفير حلول الوقود المبتكرة، تساهم محطة "إي لينك" الجديدة بتعزيز تجربة التزود بالوقود لموظفي الشركات العاملة في منطقة واحة دبي للسيليكون وقاطنيها وزوارها وروّاد الجامعات المتواجدة فيها والقريبة منها. وتعد محطة "إي لينك" الجديدة الرقم 11 في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتماشى مع رؤية المجموعة للتوسع في مختلف مناطق الدولة لتلبية الطلب المرتفع من العملاء.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من دورنا كشركة نفط وطنية، نسعى باستمرار لتزويد شركائنا بحلول من شأنها تعزيز كفاءة أعمالهم التجارية والتشغيلية. ومن خلال شراكتنا مع واحة دبي للسيليكون، نأمل أن نوفر للمقيمين والزوار مجموعة متكاملة من حلول التزوّد بالوقود الموثوقة والآمنة والمريحة. إذ تحرص اينوك لينك على تزويد العملاء بخدمات استثنائية وحلول متطورة مدعومة بمزايا تقنية فعالة للغاية. ومن خلال التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية التي تشهدها الدولة للتزود بالوقود، فإننا حريصون على توسيع شبكتنا للوصول إلى المستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات."

وتتميز محطة "إي لينك" الجديدة بقدرتها على تزويد الوقود لأكثر من 500 مركبة في اليوم الواحد، كما يمكنها خدمة أربع مركبات في الوقت نفسه للتزوّد بالوقود وذلك ابتداءً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً؛ فضلاً عن توفير نوعين من الوقود الخصوصي 95 والممتاز 98 لتزويد المركبات بنفس السعر في محطات بيع الوقود بالتجزئة.

كما يستفيد العملاء في محطة "إي لينك" الجديدة من برنامج المكافآت "Yes" عبر كسب النقاط والمكافآت عند الدفع مقابل التزود بالوقود والمشتريات الأخرى. ويمكن الانضمام مجاناً إلى برنامج المكافآت، وسيكون بمقدور العملاء كسب واسترداد النقاط في جميع المنافذ التابعة للمجموعة.

وتمتاز محطات "إي لينك" المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر على شكل شاحنة، ولا تتطلب أي عمليات تركيب وتجميع مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة وفق مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير. وحرصت "اينوك لينك" على أن تلبي محطات "إي لينك" أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها "الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق" ومعايير "اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات" وإرشادات ومعايير "مختبرات أندر رايترز". وضماناً للحد من المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرّب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

وانسجاماً مع مساعي مجموعة اينوك لتوسيع شبكتها من محطات الوقود المتنقلة "إي لينك" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتيح المجموعة للمطورين وشركات إدارة المجمعات السكنية أن يكونوا جزءاً من رحلة نموها بالتواصل عبر 800 ENOCLINK.

يُشار إلى أن "اينوك لينك" هي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، وتعدّ جزءاً من برنامج مسرع الأعمال "نكست" الذي أعلنت عنه المجموعة عام 2019، وهي تقدم خدمات توصيل وقود المركبات وتعبئتها إلى الأفراد ومالكي الأساطيل بالاعتماد على تجربة رقمية شاملة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.