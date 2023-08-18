تعزيزاً لخدماتها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن افتتاح محطة خدمة جديدة في منطقة الجرف بعجمان، في خطوةٍ تأتي في إطار خطط المجموعة التوسعية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة. وبهذا يصبح العدد الإجمالي لمحطات الخدمة التابعة للمجموعة في الإمارة 5 محطات.

وانسجاماً مع استراتيجية توسعها المستمر؛ فقد بلغ عدد المحطات التي افتتحتها المجموعة في دولة الإمارات حتى الآن 191 محطة خدمة، و6 محطات خدمة مدمجة، و15 محطة "إي لينك" (eLink).

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نلتزم في مجموعة اينوك بتلبية احتياجات العملاء المتنامية في مجال خدمات بيع الوقود بالتجزئة أينما كانوا في دولة الإمارات مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للقطاع إلى جانب دعم مسيرة نمو الدولة وازدهارها. وتتخذ المحطة الجديدة موقعاً استراتيجياً؛ مما يضمن عدم انقطاع سائقي السيارات من الوقود، بالإضافة إلى سهولة وصولهم إلى خدمات السيارات والبيع بالتجزئة."

وإلى جانب تلبية احتياجات سائقي المركبات من مستخدمي الطريق إي11 (E11) باتجاه شارع الجامعة، يأتي افتتاح المحطة الجديدة ليؤكد التزام المجموعة بضمان وصول سهل ومريح إلى خدمات التزود بالوقود في أكثر المواقع ملاءمة، إلى جانب توفير خدمات التجزئة الشاملة.

تمتد المحطة الجديدة على مساحة 2233.54 متراً مربعاً، وهي مزودة بست مضخات وقود لتقليل المدة اللازمة للتزود بالوقود، وتوفّر البنزين الخصوصي 95 والممتاز 98 والديزل. وتماشياً مع التزام اينوك بتعزيز الاستدامة في مختلف عملياتها التشغيلية، تضم المحطة نظام مؤتمت للتزود بالوقود مع نظام آلي لمراقبة الوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب.

كما تضم المحطة الجديدة متجراً لعلامة "زووم"، والذي يوفر للمتسوقين طيفاً واسعاً من المنتجات أثناء التنقل. وسيتسنى للعملاء استخدام برنامج المكافآت "Yes" الذي يتيح لهم كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود والخدمات في محطات اينوك.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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