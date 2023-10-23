في خطوة جديدة تغيّر معايير تجارب البيع بالتجزئة في المتاجر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن إبرام شراكة مع شركة "شوب بيت" (Shop Beat) الجنوب أفريقية، وذلك بهدف تعزيز مشاركة العملاء وتقديم تجربة تسوق فريدة عبر متاجر علامة "زووم". وبموجب الشراكة، تستفيد متاجر "زووم" من التقنية الصوتية المبتكرة لشركة "شوب بيت" والمخصصة للمتاجر، والتي تجمع بسلاسة بين خدمات الموسيقى والرسائل الإعلانية والبث الصوتي والمرئي وأوقات الصلاة. وستوفر التقنية أيضاً ميزة الأذان لأول مرة في محطات الوقود في دبي، من خلال تكنولوجيا تعتمد حسابات خطوط الطول والعرض لضمان دقة مواعيد الأذان.

وتأكيداً على التزام مجموعة اينوك بالتكنولوجيا المبتكرة التي تركّز على العملاء، تهدف التقنية الجديدة إلى تغيير مفهوم تجربة البيع بالتجزئة في متاجر "زووم"، ومن المتوقع أن يؤدي اعتمادها إلى الارتقاء بمستوى تجربة العملاء اليومية من خلال توفير بيئة تسوّق غامرة للترفيه عن العملاء وتعليمهم أيضاً، مما يحدث ثورة في طريقة تفاعل العميل مع العلامات التجارية والمنتجات.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "في إطار التزامنا بالارتقاء بتجربة العملاء، تحرص مجموعة اينوك على تبني الحلول المبتكرة التي تساهم بتطوير قطاع البيع بالتجزئة في دولتنا. وتؤكد الشراكة الجديدة مع شركة ’شوب بيت‘ التزامنا الراسخ بتقديم حلول متطورة وتحسين جودة خدماتنا".

وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز وبناء اقتصاد مستدام، تدأب مجموعة اينوك على حفز الابتكار عبر المجموعة من خلال إطلاق العديد من المبادرات؛ ومنها دمج حلول Azure OpenAI من مايكروسوفت في أعمالها للاستفادة من قدرات ChatGPT للذكاء الاصطناعي؛ بالإضافة إلى إطلاق مسرع الأعمال "نكست" (NEXT) لتلبية الطلب المتنامي على حلول إمدادات الوقود المبتكرة في دولة الإمارات؛ وكذلك برنامج "مسار" الذي يركز على تعزيز التكامل الرقمي عبر جميع وحدات أعمال المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن متاجر "زووم" أصبحت ومنذ إطلاقها في عام 2009 جزءاً من الحياة اليومية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تضع في متناولهم مجموعة من المنتجات أثناء تنقلهم. وتمتلك "زووم" مجموعة واسعة من المتاجر تتنوع بين المتاجر المتواجدة في محطات الخدمة التي تتميز بسهولة الوصول إليها، والمتاجر الصغيرة، والمتاجر في محطات المترو، علاوةً على متاجر السوبر ماركت الكبيرة ضمن عددٍ من المجمعات السكنية والمواقع مثل "المدينة المستدامة"، وأبراج بحيرات جميرا، وكذلك في المدن التي تركّز على الأفراد مثل مدينة إكسبو دبي المستقبلية.

ويمكن للعملاء الدفع في متاجر "زووم" بوسائل الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" وENOCPay وبطاقات نول وتطبيق "دبي الآن"، كما يمكنهم جمع النقاط عبر برنامج المكافآت YES والحصول على عروض ترويجية حصرية.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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