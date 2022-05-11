دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت "اينوك لينك"، الشركة الرقمية المبتكرة التابعة لمجموعة اينوك، عن إطلاق أحدث محطات "اي لينك" (eLink) للوقود في المنطقة الحرّة لجبل علي (جافزا(، وذلك بالقرب من البوابة رقم 4 ، الأمر الذي يتيح لسائقي المركبات والعملاء في 8,700 شركة ضمن مجتمع الأعمال في "جافزا" إمكانية الوصول إلى خدمات التزوّد بالوقود بكل سهولة وراحة يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.

هذا وقد جُهّزت محطة "أي لينك" الجديدة بسعة تخزينية 11,500 لتر والتي تمكنها من تحميل وتزويد نوعين من الوقود، ويمكنها تزويد أربع مركبات بالوقود في الوقت نفسه، وبالتالي تقليل وقت الانتظار. ويقوم تصميم المحطة على تلبية احتياجات العملاء الأفراد داخل المنطقة الحرّة، كما جُهّزت المحطة بعدّادات ذكية مبتكرة وخيارات دفع متعدّدة لجعل تجربة تزوّد العملاء بالوقود متميّزة وموثوقة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “يسعدنا إطلاق محطة ’اي لينك‘ لعملائنا في جافزا، فقد صُممت محطتنا الجديدة والمبتكرة لتوفّر خدمة سهلة ومريحة لسائقي المركبات العاملين في المنطقة الحرّة الرائدة والمناطق المجاورة لها. ولا شك بأننا ماضون قدماً في تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء لتعزيز البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات وتساهم في الخطط الشاملة للخمسين عاماً المقبلة".

يذكر أن محطات ’اي لينك‘ المتنقلة تتميز بتصميمها المستقبلي والمبتكر، والذي يجعل عملية تنصيبها وتجميعها تتم بسرعة وسهولة مما يمكنها من الانتقال الى مواقع مختلفة حسب مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير. وتضمّ المحطة أنظمة استعادة الأبخرة التي تسهم في تقليص الانبعاثات أثناء تعبئة الوقود من خزانات الوقود. وتوفّر أحدث محطات "أي لينك" للعملاء وقود البنزين "خصوصي 95" ووقود الديزل بنفس سعر محطات الخدمة التقليدية.

وكانت اينوك افتتحت أربع محطات "اي لينك" خلال عام 2021، وذلك في مجمع "تاون سكوير" ونخلة جميرا في دبي وكذلك في منطقة الريف وقرية هيدرا في أبو ظبي.

وتلبي "اينوك لينك" أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها "الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق" ومعايير "اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات" وإرشادات ومعايير ’ مختبرات أندررايترز‘ (UL). وضماناً للحد من المخاطر على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك أطلقت "اينوك لينك" في العام 2019 كمنصةٍ رقميةٍ مبتكرة توفّر خدمات توصيل وقود المركبات مباشرةً إلى الشركات ومالكي الأساطيل في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد المشروع الرقمي "اينوك لينك" شركة مملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، وهو جزء من برنامج مسرع الأعمال "نكست"، ويقدّم تجربةً رقمية شاملة ومتكاملة لتوصيل الوقود.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشارك مجموعة اينوك في إكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المتكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

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صابرين العالول

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

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