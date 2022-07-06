دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك اليوم عن إطلاق أحدث محطات الخدمة المتنقلة ضمن شبكتها، وذلك في منطقة دبي الجنوب التي تمثّل مدينة متكاملة تتضمن ثماني مناطق فرعية تمتد على مساحة 145 كيلو متر مربع تقريباً، حيث ستقدم المحطة الجديدة للعملاء خدمات التزود بالوقود السهلة والمريحة.

هذا وتحظى المحطة الجديدة كلياً بموقع استراتيجي يلبّي احتياجات التزوّد بالوقود في المنطقة الحرة لدبي الجنوب التي تعدّ أحد أضخم المشاريع الحضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي ومجمع دبي للاستثمار وجبل علي، وتمنح العملاء في المنطقة أقصى درجات السهولة والراحة للتزوّد بالوقود. وباعتبارها مركزاً عالمياً للنقل ومساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، تقدم دبي الجنوب منطقة حرة داعمة لتأسيس الأعمال وازدهارها ومجموعة متنوعة من المنازل والشقق السكنية.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تمثل أحدث محطاتنا المتنقلة في دبي الجنوب دلالةً على التزامنا الجاد بدعم اقتصاد دولة الإمارات من خلال تقديم خيارات آمنة وذكية ومستدامة للتزود بالوقود. ولا شك أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به منطقة دبي الجنوب وقربها من مطار آل مكتوم الدولي والمناطق المحيطة به يجعل من المحطة المتنقلة الجديدة إضافة مثالية لشبكتنا مع القدرة على تلبية احتياجات التزود بالوقود للعملاء في هذه المنطقة. وسنواصل في اينوك ضخ الاستثمارات الداعمة للبنية التحتية في دولة الإمارات للوقوف عند احتياجات التزود بالوقود المتنامية في الدولة."

وتضم المحطة ست مضخات وقود تتيح تزويد الوقود على جانبي المحطة، وتوفّر البنزين خصوصي 95 والممتاز 98 إضافة إلى الديزل. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة 70 ألف ليتر، ويُمكنها تزويد 1070 سيارة بالوقود يومياً.

إلى جانب ذلك، يعتمد تصميم المحطة على أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك صمام لمنع تسرّب الوقود، وأجهزة الإنذار السمعي، ومنافذ منع الضغط وفتحات الطوارئ للجدران الداخلية والخارجية. ويمكن للعملاء استخدام سبل الدفع المختلفة بما فيها منصة الدفع "اينوك باي" ونظام تحديد هوية المركبات (ViP) وتطبيق "دبي الآن" (Dubai Now)، علاوة على برنامج المكافآت "Yes"، الذي يتيح للعملاء كسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء الوقود وخدمات السيارات أو شراء المنتجات والبقالة من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتز

ويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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