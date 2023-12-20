دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تعاونها مع "نوتانيكس انك"، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة والمدرجة في بورصة ناسداك بالرمز NTNX، وذلك بهدف تعزيز هيكلية ومركزية تكنولوجيا المعلومات في المجموعة دعماً لتوسيع أعمالها في قطاع التجزئة، وتزويد العملاء بتجارب رقمية مميزة ترقى لمستوى توقعاتهم.

تقدم اينوك خدماتها لآلاف العملاء عبر أكثر من 60 سوقاً، وتمتلك قوى عاملة يفوق تعدادها 12,000 موظف، ومزايا وابتكارات وتقنيات عالمية المستوى، فضلاً عن كونها تتبنى أفضل الممارسات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشكّل محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك الركيزة الأساسية لأعمالها، حيث توفّر خدمة إعادة التزود بالوقود إلى جانب خدمات بيع بالتجزئة عالية الجودة. وفي البداية، لجأت الشركة إلى تزويد جميع المحطات المذكورة ببنية تحتية فردية لتكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات الرقمية اللازمة. واستطاعت هذه المحطات تلبية احتياجات الشركة في البداية، إلّا أنّ افتقار هذه التقنيات إلى الكفاءة والإدارة المركزية أدى إلى زيادة النفقات والمخاطر السيبرانية، وتزامن ذلك مع سعي الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها للبيع بالتجزئة بأقصى سرعة.

واستجابةً لذلك أطلقت اينوك في عام 2021، مبادرةً للتحول الرقمي باستثمار 250 مليون درهم (68 مليون دولار)، كانت تهدف بشكل أساسي لتعزيز رضى عملائها والارتقاء بتجربة خدماتها. ولمواصلة زخم النمو المذهل للمجموعة، أدركت اينوك أن الطريقة المثلى للمضي قدماً تتمثل في تبني حلِ متكامل وآمن وقابل للتطوير للبنية التحتية للحوسبة، والذي يمكن استخدامه مركزياً لإدارة جميع مواقع الشركة عن بُعد.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تدرك اينوك تماماً أهمية تكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في عملياتنا التشغيلية. ونحن نتبنى دوماً التقنيات الناشئة التي تمكننا من دفع الابتكار في قطاعنا، والتكيف مع نماذج الأعمال الجديدة، وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعملائنا في دولة الإمارات بشكل أسرع. وتسهم شركة نوتانيكس بدور محوري في تمكيننا من تحقيق هذه الطموحات ومساعدتنا في الحفاظ على قدرتنا التنافسية".

وشرعت اينوك بدعم من الفريق المحلي الخبير لدى شركة "نوتانيكس"، في نشر البنية نوتانيكس السحابية (Nutanix Cloud Infrastructure)، وهي عبارة عن حزمة برمجيات متكاملة تعمل على توحيد البنية التحتية السحابية الهجينة، بما في ذلك برمجيات الحوسبة، والتخزين، والشبكات، وبرامج مراقبة الأجهزة الافتراضية والحاويات، في السحابات العامة والمُدارة والمحلية الخاصة – بالإضافة إلى حلّ نوتانيكس للتخزين الموحد (Nutanix Unified Storage)، وحلول التعافي من الكوارث الخاصة بـ "نوتانيكس".

علاوةً على ذلك، ستتضمن الشراكة الجديدة تنفيذ نظام نوتانيكس لإدارة السحابة (Nutanix Cloud Manager System )، الذي سيحد من المشاكل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والناتجة عن الطلبات الكبيرة.

ثم حلّت البنية التحتية الموحدة من "نوتانيكس" محل البنية التحتية المعزولة لتكنولوجيا المعلومات في جميع منافذ التجزئة التابعة لـ اينوك. كما ساعدت "نوتانيكس" فريق تكنولوجيا المعلومات في اينوك في تحقيق هدفه المتمثل في تحقيق "ربحٍ أكبر ومصاريف أقل"، حيث حققت الإدارة المركزية التي وفّرها نظام نوتانيكس لإدارة السحابة، انخفاضاً كبيراً بنسبة 80% في تكاليف تشغيل تكنولوجيا المعلومات، عبر أكثر من 400 موقع يخدمها نظام "نوتانيكس".

وتشير معدلات التوافر العالية ومستويات الوفرة والمرونة التي حققتها شركة "نوتانيكس" إلى إمكانية تشغيل محطات خدمات اينوك على مدار الساعة دون انقطاع لتقديم الخدمات الحيوية لعملائها.

ومن جانبه، قال سامر لبكي، مدير قسم حسابات المشاريع والقطاع العام في دولة الإمارات وعمان لدى شركة "نوتانيكس": "نعيش اليوم في عصر الرقمنة. ومع التحول الرقمي الذي نشهده، تواجهنا العديد من التحديات التي تجعلنا نتساءل عن الأهمية التي يمكن أن تضفيها تكنولوجيا المعلومات على أعمالنا، بما في ذلك موظفينا وعملائنا، وكيف يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات التفاعل مع مبادرات الأعمال الرقمية بالسرعة التي تتطلبها الأعمال. وتكمن المشكلة أحياناً في أنه بدلاً من أن تشكّل تكنولوجيا المعلومات عاملاً يسهلّ تنفيذ الأعمال، فإنها تشكل عائقاً لذلك. وتعتبر الأنظمة القديمة التي كان يتبناها العملاء على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية سبباً لذلك نتيجة التعقيدات المتأصلة، وانعدام المرونة، وارتفاع تكلفة العمليات التشغيلية، وهو ما تدركه اينوك بالكامل. وانطلاقاً من كون التحوّل الرقمي يشكل أولوية قصوى، تتبنى الشركة اليوم التقنيات الناشئة التي تساعد في حفز الابتكار ونماذج الأعمال الجديدة، وتقديم المنتجات والخدمات للعملاء في دولة الإمارات بشكل أسرع. وتساعدها هذه المرونة والابتكار في العمل في الحفاظ على قدرتها التنافسية، وتفوقها على منافسيها".

وتتمتع اينوك اليوم بالثقة والقدرة على مواصلة الابتكار، وتقديم تجارب رقمية جديدة ومؤثرة لعملائها في محطات الخدمة التابعة لها، وخير مثال على ذلك الأتمتة الكاملة لعمليات البيع بالتجزئة، ونظام المراقبة بالكاميرات الآمن، وكاميرات رصد لوحة أرقام التشغيل الآلي لضمان أعلى مستويات الأمان. كما تتيح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للعملاء الاستمتاع ببرنامج مكافآت YES من اينوك الذي يتيح لهم كسب النقاط والمكافآت عند الدفع مقابل الوقود، أو خدمات السيارات، أو عند إجراء عملية شراء في متاجر الشركة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أثنى عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com