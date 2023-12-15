دعماً للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة عن تعاونها مع "ساب" (SAP)، الشركة الرائدة عالمياً بمجال برمجيات تطبيقات المؤسسات؛ ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لمجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وذلك للارتقاء بالحلول السحابية في المجموعة إلى حزمة حلول تحويل الأعمال الشاملة "RISE with SAP" لضمان الرقمنة المستدامة، واستضافة هذه المبادرة التحويلية في مركز البيانات الأخضر الخاص بشركة "مورو".

هذا وتتيح الخطوة الاستراتيجية للمجموعة تسريع رحلتها السحابية عبر إبرام عقد واحد من خلال حزمة موحدة تتضمن سحابة SAP S/4HANA كمكوّن أساسي، لتدخل المجموعة بذلك حقبة جديدة في عالم الرقمنة المستدامة.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن شراكتنا مع ’ساب‘ و شركة ’مورو‘ تأتي بمثابة تأكيد على التزامنا بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلامةً فارقة في مسيرة التحول المستدام لمجموعتنا والتي نسعى من خلالها إلى إنشاء عمليات أكثر مرونة واستجابة".

من جانبه قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "إن التزامنا بمبادئ الاستدامة يدعم مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050. وتدّل عملية استضافة حزمة حلول "RISE with SAP" في مركز البيانات الأخضر التابع لمورو على سعينا الدؤوب للوصول الى عالم رقمي مُستدام يتسم بالمسؤولية والوعي البيئي. كما يعكس هذا التعاون الدور المحوري الذي تلعبه شركة "مورو" كشريك أساسي في تحقيق النمو المستدام. ونحن واثقون من أن "RISE with SAP" سيحقق نتائج ايجابية ملموسة في تطوير نظام بيئي مُستدام لكل من دولة الامارات وقطاعات الأعمال المختلفة في نفس الوقت".

وكان مركز البيانات الأخضر، الذي افتتحه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي؛ قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مركز من نوعه يعمل بالطاقة الشمسية، مما يجسد التزامه بالابتكار المستدام وإرساء معايير جديدة في القطاع. وتماشياً مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن مركز البيانات الأخضر خالٍ من الكربون ويمتد على مساحة 100 ألف متر مربع. كما أنه يضمن الموثوقية والأداء بفضل مزايا الأمان المتقدمة فيه وحصوله على شهادة "Tier-III" للتصميم والبناء. كما تعكس المنشأة، العاملة كلياً بمصادر الطاقة المتجددة، التزام شركة "مورو" بدعم البيئة.

وفي هذا السياق، قال مانوس رابتوبولوس، رئيس شركة اس ايه بي في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يُعد تنفيذ منصة رايز وذ اس ايه بي RISE with SAP علامة فارقة في علاقتنا طويلة الأمد مع كل من إينوك و مورو. وتؤكد هذه الخطوة على التزامنا المشترك بالاستدامة بالإضافة إلى دعم أهداف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ومن خلال تسخير الإمكانيات الكبيرة لبرمجيات S/4 HANA السحابية من اس ايه بي واستضافتها في أول مركز أخضر للبيانات في المنطقة، تكون إينوك قد أرست معايير جديدة للابتكارات التقنية المستدامة".

وإلى جانب دعم التقدم التكنولوجي، يمثل هذا المشروع قفزة نوعية نحو التحول الرقمي المستدام، حيث جاء تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ تؤكد هذه الشراكة الالتزام المشترك بالاستدامة، فإنها تدل في الوقت ذاته على التزام اينوك بالجمع بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية البيئية.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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