دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن تطبيق حل رقمي متقدم للتخطيط الفعال لإمدادات الوقود باستخدام أحدث التقنيات، وذلك من خلال شركتها الفرعية هورايزون للتخزين المحدودة.

وجرى هذا الإعلان على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022، لتصبح مجموعة اينوك بذلك أول شركة وقود في الإمارات العربية المتحدة تطبق أحدث إصدار من نظام "بي دي آي لوجيستيكس كلاود" (PDI Logistics Cloud) المتقدّم، والذي يستخدم لتخطيط إمدادات الوقود لمحطات التجزئة والعملاء التجاريين لدى اينوك، ويعتمد على المخزون الحالي، والطلب المتوقع، والوقت المستغرق لتحميل شاحنة الوقود، ومستوى الازدحام المروري على الطريق المؤدي إلى الموقع، والوقت المستغرق لتفريغ الوقود من الشاحنة إلى الخزانات المخصصة. يضمن النظام كذلك تحسين مستويات مخزون صهاريج التخزين عبر سلسلة التوريد وذلك بتقليله من مستويات المخزون في المواقع التي تشهد مبيعات منخفضة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "ينصبّ تركيزنا في اينوك على مواصلة تعزيز عملياتنا التجارية من خلال الرقمنة. وقد دأبنا في السنوات الماضية على تكثيف استثمارنا في تحسين عملياتنا والبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية ضمن قطاع الطاقة. ومع استمرارنا في إعطاء الأولوية لتقديم الأفضل لعملائنا والأطراف المعنية، فإن دمج أحدث نظام لإدارة التوريد لدى هورايزون للتخزين المحدودة ضمن عملياتنا التجارية سيزيد من رقمنة هذه العمليات، مما يسمح لموظفي الموقع بالتركيز على العملاء بينما يركّز قسم اللوجستيات على توريد الطلبات وتسليمها."

تجدر الإشارة إلى أن هورايزون للتخزين المحدودة التابعة لمجموعة اينوك، هي شركة رائدة في توفير حلول الطاقة لتخزين الوقود بكميات ضخمة، وتقع مرافقها في مواقع استراتيجية ضمن الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والأقصى وأفريقيا، حيث تمتلك ما مجموعه 10 محطات منتشرة في الإمارات العربية المتحدة والمغرب وجيبوتي والمملكة العربية السعودية وسنغافورة. وتدير هورايزون 83 شاحنة قاطرة و67 صهريجاً مقطوراً و4 شاحنات بصهاريج ثابتة تستخدمها لتوزيع الوقود لعمليات البيع بالتجزئة والعمليات التجارية ولتزويد وقود الطيران.

وخلال مشاركتها في معرض ويتيكس بصفتها إحدى رعاة اليوبيل الماسي، تستعرض مجموعة اينوك مشاريعها الرئيسية في نقل النفط وتكريره، مما يسلّط الضوء على مساهمة المجموعة في مسيرة نمو دبي. كما ستعرض المجموعة، بالإضافة إلى نظام إدارة إمداد الوقود الخاص بشركة هورايزون للتخزين المحدودة، أربعة مشاريع بارزة أخرى منها شبكة خطوط أنابيب وقود الطائرات، ومحطة "إي لينك" التابعة لاينوك لينك، ونظام VitalyX وبرنامج المكافآت Yes.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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