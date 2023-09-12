



"ايميرج"، الشركة المشتركة بين "مصدر" واي دي اف"، تنفذ مشروع طاقة شمسية بقدرة واحد ميجاواط عند الذروة في حرم مدرسة الجالية الأمريكية غير الربحية بأبوظبي

المشروع سيساهم في توفير 35 بالمائة من استهلاك المدرسة السنوي من الطاقة، ما يعادل تفادي إطلاق 770 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ايميرج"، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"اي دي اف"، عن توقيع اتفاقية مع مدرسة الجالية الأمريكية بأبوظبي لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة ميجاواط واحد عند الذروة، وذلك في حرم المدرسة المستدام الجديد ضمن جزيرة السعديات بأبوظبي. وسوف يساهم المشروع في توفير نسبة 35 بالمائة من حاجة المدرسة سنوياً من الطاقة، ما يعادل تفادي إطلاق 770 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات ومبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وسوف يتضمن تركيب 1380 وحدة شمسية على سطح المبنى وفي مواقف السيارات ضمن حرم المدرسة الجديد المتطور والصديق للبيئة. وسوف تقوم "ايميرج" بتنفيذ المشروع بالكامل، ويشمل ذلك عمليات التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاء والتشغيل والصيانة لمدة 25 عاماً.

وبهذه المناسبة، قال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة "إيميرج": "فخورون بالمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال التعاون مع مدرسة الجالية الأمريكية بأبوظبي، المؤسسة التعليمية البارزة والعريقة على مستوى دولة الإمارات. ويظهر هذا المشروع إمكانية تضافر جهود قطاعي الطاقة النظيفة والتعليم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لأبنائنا. ولا شك أن التطور الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية في الإمارات إنما يعكس مدى تنامي أهمية هذه التقنية ودورها في تحقيق أهداف الحياد المناخي الوطنية. وإننا نتطلع إلى تطوير المزيد من المشاريع المستدامة التي تدعم المدارس، وتعزيز الوعي بين الشباب في الإمارات والمنطقة بأهمية الاستدامة سيما وأن الإمارت على أعتاب استضافة مؤتمر COP28".

من جهتها، قالت مونيك فليكينجر، مديرة مدرسة الجالية الأمريكية في أبوظبي: "سيكون مشروع الطاقة الشمسية في الحرم الجديد بمثابة حلّ ملموس يعزز وعي الطلبة بأهمية الاستدامة والطاقة المتجددة. ولا يعتبر هذا المشروع حلاً صديقاً للبيئة وحسب، بل يمثل أيضاً أداة تعليمية مهمة تسهم في تمكين طلبتنا من التعرف عن كثب على الطاقة المستدامة وأن يكونوا قادة المستقبل المؤهلين للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة".

ويعتبر هذا المشروع إضافة جديدة إلى محفظة مشاريع "ايميرج" في دولة الإمارات. يذكر أن شركة "ايميرج"، المشروع المشترك بين "مصدر" و"اي دي اف"، كانت قد تأسست بهدف تطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية المصغرة، وكفاءة الطاقة، وإنارة الطرقات، وبطاريات تخزين الطاقة، ومحطات الطاقة الشمسية غير المتصلة بالشبكة والحلول الهجينة للعملاء في القطاعين التجاري والصناعي. وتوفر "ايميرج" لعملائها حلولاً متكاملة لتزويد الطاقة وإدارة جانب الطلب على الطاقة، وذلك من خلال تعاقدات لتوفير الطاقة الشمسية وتعزيز كفاءة الطاقة بدون أي تكلفة مسبقة على العميل.

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