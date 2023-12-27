· تتميز محطة توليد الطاقة المحمولة "ايكو فلو ريفر 2 برو" التي توفر طاقة أقل من 1 كيلو وات في الساعة بسرعة الشحن والتكلفة المنخفضة

· تعد محطة الطاقة المحمولة "دلتا 2" التي توفر طاقة تصل إلى 1 كيلو وات في الساعة الأفضل ضمن فئتها

· توفر تقنية "ايكو فلو ويف 2" المحمولة خدمات التبريد والتدفئة

دبي، الامارات العربية المتحدة – سلطت "ايكو فلو"، الشركة الرائدة في مجال حلول الطاقة الصديقة للبيئة، الضوء على الطلب المتزايد على حلولها الرائدة، وذلك بعد الكشف عنها على هامش فعاليات معرض جيتكس العالمي الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي. وشهد جناح الشركة زيارة أكثر من 1,000 زائر خلال المعرض، ما أتاح للشركة فرصة استعراض أحدث حلولها المبتكرة للعملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الأسواق العالمية التي تشمل الشرق الأوسط جنوب آسيا وأفريقيا وجنوب القارة الأمريكية.

وتشمل الحلول التي أطلقتها الشركة تقنية "ايكو فلو ريفر 2 برو"، "دلتا 2"، "ايكو فلو ويف 2"، حيث تتميز هذه الحلول بتقنية البطاريات الرائدة من "ايكو فلو" لتوفير حلول طاقة مستدامة للاستخدام المنزلي ومحبي التجارب والمغامرات الخارجية.

وبهذا الصدد، قالت جوي وو، رئيس شركة "ايكو فلو" في منطقة أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: "يركز العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى على دعم مبادرات الاستدامة، وهذا هو الاتجاه الذي نشهده في جميع أنحاء العالم، ونرى أن هناك زيادة كبيرة في الاهتمام بتقنياتنا التي تسهم في توفير حلول الطاقة الشمسية المستدامة والتي تهدف إلى تلبية متطلبات المستهلك للاستخدام عند الرحلات الخارجية والاستمتاع بالطقس الرائع خلال موسم الشتاء في المنطقة. كما نفخر بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات من خلال توفير تقنيات مبتكرة ومستدامة، ونتطلع إلى رؤية الطلب المتزايد على تقنياتنا التي تلبي كافة احتياجات العملاء".

يعمل جهاز "ايكو فلو ريفر 2 برو" على توفير محطة لتوليد الطاقة المحمولة من خلال سرعات إعادة الشحن الرائدة في القطاع، وبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في شكل مضغوط. كما يتم شحن المحطة بنسبة 100% خلال 70 دقيقة فقط، ويوفر المنتج الطاقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة في فئته ويوفر مصدر طاقة موثوقًا خلال الرحلات، فضلاً عن توفير الطاقة للمنازل في حالات الطوارئ. كما تتفوق التقنية بالعمر المتوقع للمنتج الذي يصل إلى أكثر من ستة أضعاف عن مثيلاتها في السوق، وتهدف التقنية إلى رسم ملامح مستقبل قطاع محطات الطاقة المحمولة وتسهيل إمكانية الاستحواذ عليها، وذلك من خلال تعزيز توافرها في الأسواق والخدمات التي تقدمها للعملاء.

ويعدّ "دلتا 2" الذي يعمل بتقنية "ايكو فلو" حلاً مبتكراً ورائداً يرتقي بحلول محطات توليد الطاقة المحمولة من دلتا، حيث يعمل وفق طاقة تصل إلى 1800 واط من التيار المتردد، بما يمكنه من تشغيل أكثر من 90% من الأجهزة المنزلية. وبفضل تقنية الشحن السريع التي تتفوق سرعتها سبع مرات على مثيلاتها وفق معدل وسطي، والقدرة الاستيعابية القابلة للزيادة التي تصل إلى 3 كيلوواط في الساعة، يعتبر الجهاز خياراً ضرورياً لكافة العائلات في منطقة الشرق الأوسط، ممن تولي اهتماماً لأمن الطاقة والراحة قبل كل شيء.

في حين، يوفر جهاز التبريد والتدفئة المحمول "ايكو فلو ويف 2" حلاً مثالياً وراحة فائقة للمستخدمين الراغبين بإضفاء طابع من الفخامة على تجاربهم ومغامراتهم الخارجية خلال مواسم الصيف والشتاء على حد سواء. ويقدم الجيل الثاني من سلسلة ويف من "ايكو فلو" والذي يحمل اسم "ويف 2" أسرع حل للتبريد والتدفئة على مستوى فئات الأجهزة التي تعمل وفق هذه التقنية، وذلك مع طاقة تبريد تبلغ 5100 وحدة حرارية بريطانية وطاقة تسخين تبلغ 6100 وحدة حرارية بريطانية وفق مساحة تغطي 107.6 قدم مربع (10 أمتار مربعة).

ويعتبر جهاز "ايكو فلو ريفر 2 برو" مثالياً لمنطقة الشرق الأوسط، إذ يعتمد على الطاقة الشمسية لتحقيق نمط حياة أكثر استدامة وحماية للبيئة من خلال طاقة مجانية بالكامل، كما يدعم جهاز "ريفر 2 برو" مدخل الطاقة الشمسية 220 واط، ويمكن إعادة شحنه بالكامل خلال أقل من ثلاث ساعات باستخدام الألواح الشمسية المحمولة من "ايكو فلو" ويمكن أيضًا شحن "دلتا 2" باستخدام الألواح الشمسية المحمولة، ويدعم مدخل الطاقة الشمسية بقدرة 500 واط، ويمكن إعادة شحنه بالكامل خلال ساعات، مما يوفر مصدر طاقة مستدامًا عند التواجد خارج المنزل وفي الرحلات الخارجية.

السعر:

ستكون جميع المنتجات الثلاثة متاحة للشراء قريبًا من متجر "ايكو فلو" على أمازون في دولة الإمارات:

• سعر جهاز " ريفر 2 برو" هو 2999 درهماً إماراتياً

• سعر جهاز "دلتا 2" هو 4999 درهماً إماراتياً

• سعر جهاز "ويف2" هو 7999 درهماً إماراتياً

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