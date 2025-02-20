أبوظبي: وقعت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة "سي إم إن نافال" (سي إم إن)، الشركة العالمية الرائدة في تصميم وهندسة وبناء السفن البحرية والتجارية المتقدمة، اتفاقية تعاون استراتيجي لرصد الفرص التي من شأنها توسيع قدراتهما ووصولهما إلى السوق في المجال البحري. ووقّع الاتفاقية كل من السادة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، و أكرم صفا من شركة "سي إم إن نافال"، وبحضور جان دوراند رويل، المدير المالي لمجموعة "سي إم إن"، خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) 2025 المقام حالياً في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون "ايدج" و"سي إم إن نافال" في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير المنصات البحرية المتطورة، والصيانة، والمبادرات التجارية. وتهدف هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة في الابتكار البحري، والاستفادة من تقنيات الجيل التالي مثل الأنظمة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصميم السفن المعيارية المخصصة لتلبية احتياجات تشغيلية محددة للعملاء العالميين. ولطالما كانت "سي إم إن نافال" شريكاً في البرامج البحرية لدولة الإمارات، بما في ذلك السفينة الحربية البارزة "بينونة"، وهي سفينة حربية صممتها شركة صناعة السفن الفرنسية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مجموعة ايدج بإقامة تحالفات قوية تعزز مكانتنا في قطاع الدفاع العالمي. ومن خلال دمج الخبرة العميقة لشركة "سي إم إن نافال" في السفن عالية السرعة وبناء السفن المتقدمة والحلول المخصصة مع القدرات التكنولوجية الرائدة لشركة ايدج، حيث نمتلك القدرة على تقديم حلول بحرية متقدمة وفعّالة للغاية. لا ريب أن رؤيتنا المشتركة تمتد إلى ما هو أبعد من دولة الإمارات، خاصة مع التركيز الرئيسي على إفريقيا وآسيا والأمريكيتين، مما يضمن بقائنا في طليعة الابتكار البحري".

وقال أكرم صفا من شركة "سي إم إن نافال": "تتمتّع "سي إم إن نافال" بإرث عريق في توفير السفن البحرية الحديثة لـ 52 قوة بحرية حول العالم. وتُمثل شراكتنا مع ايدج خطوة جوهرية من شأنها أن تشكل مستقبل الحرب البحرية والأمن البحري. ومن خلال الجمع بين خبرة سي إم إن نافال الرائدة في بناء السفن والريادة التكنولوجية لشركة ايدج، فإننا نعمل على إنشاء قوة قادرة على تقديم حلول فائقة مصممة هندسيًا لتلبية المتطلبات المتطورة للعمليات البحرية الحديثة".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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