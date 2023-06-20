الاتفاقية التاريخية ستسهم في بناء قدرات سيادية تنافسية يتم تسويقها محليًا وعالميًا

أبوظبي، الإمارات / برازيليا، البرازيل: وقعت ايدج، المجموعة الرائدة عالميًا في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، والبحرية البرازيلية، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لتطوير صواريخ حديثة بعيدة المدى مضادة للسفن. وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج، وعدد من كبار الشخصيات من البحرية البرازيلية بقيادة الأدميرال خوسيه أوجوستو فييرا دا كونا دي مينيزيس، في حفل خاص أقيم في برازيليا بمناسبة يوم البحرية البرازيلية.

وستصبح ايدج بموجب الاتفاقية شريكًا استراتيجيًا للبحرية البرازيلية من خلال الاستثمار المشترك في تطوير الصواريخ بعيدة المدى المضادة للسفن، فضلاً عن توفير حلول متقدمة مثل تقنية مكافحة التشويش التي طورتها ايدج في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ستستخدم البحرية البرازيلية أسطولها لدعم برنامج اختبار كامل للصواريخ الجديدة. وتؤكد الشراكة على الطموح المتبادل للجانبين ليكونا في طليعة الابتكار، وتفتح الأبواب أمام فرص التصدير إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: " إنه لمن دواعي سرورنا أن نحقق هذا الإنجاز الهام مع البحرية البرازيلية وذلك بعد التوقيع الأولي على اتفاقية الشراكة في "معرض لاد 2023". نبدأ رحلة الابتكار هذه نحو تطوير القدرات السيادية لهذه الشراكة الهامة والتي من شأنها أن تعزز التزام ايدج بتطوير تقنيات دفاعية متقدمة من خلال التعاون الاستراتيجي المشترك. نتطلّع إلى الاستفادة من خبرات البحرية البرازيلية الواسعة في هذا المجال وفي المنطقة. فمن خلال الجمع بين استثماراتنا والاستفادة من خبراتنا ومعرفتنا، نهدف إلى صنع صواريخ عالمية المستوى، بعيدة المدى ومضادة للسفن من شأنها أن تُضيف قدرات فريدة إلى مجموعة منتجات ايدج".

من جهته، قال الأدميرال خوسيه أوغوستو فييرا دا كونا دي مينيزيس من البحرية البرازيلية: "حققت البحرية البرازيلية في السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في تطوير البرنامج الوطني للصواريخ المضادة للسفن، حيث نفذت عمليات إطلاق وتغلبت على التحديات التكنولوجية بدعم من الصناعة الوطنية. واليوم، نحقق إنجازاً آخر حيث نجمع بين خبرة البحرية البرازيلية وتكنولوجيا ايدج لنركز معاً على البحث والتطوير والابتكار مما سيعزز البرنامج والقدرات التشغيلية للبحرية".

تجدر الإشارة أن ايدج أصبحت لاعباً رئيسياً في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة العالميين منذ عام 2019. وتفخر ايدج بتعاونها الوثيق مع شركاء عالميين لدعم تطوير القدرات الدفاعية من خلال نقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب إقليمي في برازيليا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://youtu.be/oQFuJLNj4ao

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.ae