أبوظبي: تشارك ايدج، المجموعة الرائدة عالميًا في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، لأول مرة في معرض أذربيجان الدولي الخامس للدفاع، أحد أكبر المعارض في المنطقة لمنتجات القوات البحرية والجوية والجيش والأمن الداخلي. وسيقام الحدث من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز باكو للمعارض.

وعلى مدار ثلاثة أيام، ستعرض ايدج العديد من منتجات التكنولوجيا الذكية المعدّلة وفقًا للمتطلبات التشغيلية المحددة للعملاء. وتشمل الأسلحة الانزلاقية الموجهة المتقدمة، والذخائر الموجهة بدقة، وتقنيات الحرب السيبرانية، وأنظمة الصواريخ الجوية المتقدّمة.

وضمن باقتها من الأسلحة الذكية، ستعرض ايدج مجموعة "راش" من الذخائر الموجهة بدقة، ومجموعة الذخائر الجوالة للضربات السريعة من طراز "شادو" من ، وعائلة "ديزرت ستينغ" من الأسلحة الانزلاقية الموجهة، ومجموعة "الطارق" من الذخائر المعيارية دقيقة التوجيه والتي أثبتت كفاءتها في القتال و تعمل في كل الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً.

وفي مجال الحرب الإلكترونية، ستعرض ايدج منتجات وحلول متطورة ورائدة على مستويات الحماية والوعي بالظروف المحيطة والتفوق المعلوماتي في بيئات عالية التعقيد بهدف دعم مختلف المهام العسكرية والاستخباراتية، مثل " ACTIVECELL SAR" و"سكاي شيلد".

كما ستعرض ايدج أيضًا مجموعة من التقنيات والذخائر غير الفتّاكة، بالإضافة إلى باقة من الذخائر ذات العيار الصغير.

يُمكن للحاضرين زيارة مجموعة ايدج خلال المعرض في الجناح 3، المنصة 3A310 من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز باكو للمعارض.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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