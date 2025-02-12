أبوظبي: أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن إطلاق "باورتيك"، وهي شركة جديدة تُركز على تطوير وإنتاج محركات الطائرات عالية الأداء وأنظمة الدفع الكاملة. ومع طموحها الواضح للمنافسة في السوق العالمية لأنظمة الدفع، ستوفر "باورتيك" محركات موثوقة ومخصصة لأغراض الطيران المدني والدفاع.

تأسست "باورتيك" بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على أنظمة الدفع، بالنظر إلى التوسّع السريع في صناعة الطيران والمنصات المستقلة عبر قطاعات متعددة. وبالإضافة إلى تلبية احتياجات الأسواق الدولية، ستعمل "باورتيك" على تعزيز محفظة ايدج من خلال خلق آليات تعاون تكاملي، ودعم أداء الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة من ايدج مع تقديم حلول مرنة للأسواق المحلية والعالمية.

وعلّق خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة، قائلاً: "يُمثل إطلاق باورتيك خطوة استراتيجية نحو دخول السوق العالمية لأنظمة الدفع، إلى جانب تحسين قدرات ايدج في مجال أنظمة الطيران والأنظمة المستقلة. ومن خلال تطوير حلول مخصصة ذات تطبيقات محددة، فإننا نعزز بدورنا مكانتنا في الأسواق بهدف خلق فرصًا جديدة للابتكار والتعاون. كما يؤكد هذا النهج على طموحنا لبناء منظومة تصنيع قوية ومستدامة في دولة الإمارات".

وتمثل إضافة "باورتيك" إلى محفظة ايدج خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للمنصات المستقلة والطائرات الأخرى. وستؤدي الشركة الجديدة دورًا رئيسيًا في دعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات مع إتاحة الفرص في تعزيز تواجدها في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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