أبوظبي: وقّعت "ترست"، الشركة الرائدة في مجال الأمن والدفاع الوطني والتابعة لمجموعة ايدج، مذكرة تفاهم مع مجموعة "بوينت تريدينج"، الشركة الأسترالية الرائدة في توفير المعدات والخدمات الحيوية لمهام الدفاع، والأمن الوطني، وإنفاذ القانون وخدمات الطوارئ في أستراليا والعالم.

بموجب الاتفاقية، تتعاون "ترست" ومجموعة "بوينت تريدينج" لتوريد نظارات الرؤية الليلية، مما يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية وضمان نجاح المهام. وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في مجموعة ايدج، وأفنير كلاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوينت تريدينج، و بحضور سعادة رضوان جدوت، سفير أستراليا لدى دولة الإمارات، والدكتور جاسم الزعابي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لشركة ترست، والدكتور عبد المنعم الشحي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في ترست، ووفد من قبل السفارة الأسترالية.

جرت مراسم التوقيع خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس 2025)، المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 17 إلى 21 فبراير.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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