ستسعى شركة إي بي آي، التابعة لمجموعة ايدج، إلى التعاون مع شركة الخليج لصناعة الطيران على توفير قدرات متخصصة في مجال التصنيع والتجميع الفرعي

أبوظبي: وقّعت اليوم إي بي آي، الشركة الرائدة في مجال الهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مُذكرة تفاهم مع شركة الخليج لصناعة الطيران، أول شركة لتصنيع مختلف مكوّنات الطيران في دبي، والمتخصّصة في التصنيع وتوليف الصفائح المعدنية والأنابيب. وبموجب المذكرة، ستتعاون إي بي آي مع شركة الخليج لصناعة الطيران لاستكشاف المجالات التي يمكن فيها للطرفين تقديم الدعم فيما يتعلق بتصنيع القطع المتخصصة والمعالجات السطحية والقدرات التصنيعية.

وصدر ذلك الإعلان على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، المستمر حتى يوم 17 نوفمبر والمقام في دبي وورلد سنترال.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

