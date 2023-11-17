أبوظبي: وقعت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة "روكيتسان" التركية الرائدة التي تختص بتصميم وتطوير وتصنيع الصواريخ والقذائف والذخائر الموجهة والأسلحة، اليوم اتفاقية لاستكشاف الشراكات المحتملة في مجال الأسلحة الذكية.

وبموجب الاتفاقية الموقعة في معرض دبي للطيران 2023، ستعمل الشركتان معاً لاستكشاف فرص التطوير المشترك لتقنيات الأسلحة الذكية الجديدة والمتقدمة.

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة في ايدج: "يحدونا الفخر بالعمل مع" روكيتسان" واستكشاف الفرص ذات المنفعة المتبادلة لتطوير التقنيات المتقدمة. كما سنعمل بشكل وثيق على تحديد أي فرص جديدة من شأنها تعزيز الحلول الذكية. ومع تطور اتفاقيتنا المشتركة مع"روكيتسان" بهدف تطوير أنظمة وتقنيات الصواريخ المتقدمة ، فإننا نتطلّع إلى تسريع و تطوير مجموعة منتجاتنا من خلال التعاون المشترك والبنّاء، إلى جانب تعزيز علاقتنا كشركات تطوير وتصنيع رائدة في مجالات حلول الأسلحة الذكية".

تشتمل الشراكات الاستراتيجية المحتملة على فرص التطوير المشترك للمدفعية الموجهة والصواريخ والطوربيدات والأنظمة الفرعية المرتبطة بها.

وقال سينك أونين، نائب رئيس "روكيتسان": " أود في البداية أن أشير إلى فخر واعتزاز فريق عمل "روكيتسان" بالتعاون والعمل مع ايدج، المجموعة الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تستكشف الجهود المشتركة بين روكيتسان وايدج الفرص المتاحة في التطوير المشترك لتقنيات الأسلحة الذكية الجديدة والمتقدمة. ويُمثل إبرام الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في معرض دبي للطيران 2023 خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بيننا".

وتعد الاتفاقية مع "روكيتسان" أحدث تعاون ثنائي بين ايدج وقطاع الصناعات الدفاعية في تركيا. ففي أكتوبر 2023، وقعت ايدج اتفاقية تعاون استراتيجي مع "ساها إسطنبول" التي تُمثل أكثر من 1000 شركة دفاع تركية، بهدف تعزيز التعاون بين الإمارات وترك.كما وسبق أن أعلنت ايدج أيضاً عزمها افتتاح مكتب مخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "ملاذ" ليكون بمثابة حافز للتعاونات التجارية الجديدة بين "ايدج" و"ساها"، مما يمثل فصلاً جديداً في التعاون الإماراتي التركي ضمن قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران زيارة ايدج ومجموعة شركاتها في الجناح الداخلي رقم 520 والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

نبذة عن روكيتسان

تتولى شركة روكيتسان لصناعة الصواريخ، التي تأسست بقرار من اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية لقيادة برامج الصواريخ والقذائف، توفير أنظمة موثوقة ذات أداء مثبت للمستخدمين المحليين والخارجيين منذ 35 عاماً، وتوظف الشركة أكثر من 4700 موظفاً من ذوي المهارات العالية في منشآتها الحديثة الواقعة في العاصمة أنقرة. وتختص روكيتسان بتصميم وتطوير وتصنيع الصواريخ والقذائف والذخائر الموجهة وأنظمة الأسلحة، ودمجها في المنصات البرية والجوية والبحرية، وتوفير أنظمة مخصصة يتم تحديدها وفقاً لمتطلبات العملاء، مثل منصات الإطلاق والأسلحة، كما تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع أنظمة التوجيه والتحكم وأنظمة الدفع وأنواع مختلفة من الرؤوس الحربية، كما أنها الشركة المصنعة للذخائر المنزلقة الذكية من عائلة MAM، والتي أثبتت نجاحها في الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء العالم. وتقوم روكيتسان أيضاً بتطوير تقنيات وأنظمة الإطلاق الفضائي بالإضافة إلى إنشاء مواقع الإطلاق في تركيا. وقد حلت الشركة في المرتبة 80 من بين أكبر شركات الصناعات الدفاعية ضمن قائمة أفضل 100 شركة لعام 2023.