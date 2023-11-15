• ستتلقّى هورايزن، الأكاديمية التابعة لمجموعة ايدج، تدريبًا هندسيًا من "باركر" لتنفيذ حلول العَمرة ذاتيًا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هورايزن، أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط، اليوم عن توقيعها شراكة مع "باركر لورد"، أحد أقسام مجموعة "باركر " المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتصنيع التي تعمل على تطوير المواد اللاصقة والطلاءات وأجهزة إدارة الحركة وتقنيات الاستشعار لقطاعات مثل الطيران والسيارات والطاقة والنفط والغاز والصناعة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "باركر لورد" بتوفير التدريب لمهندسي هورايزن، بالإضافة إلى السماح لأكاديمية هورايزن بإجراء عَمرة شاملة لمحور الدوار الرئيسي لمروحية B407 في مرافق هورايزن. وتمتلك هورايزن حاليًا الخبرة الهندسية والأدوات والبنية التحتية اللازمة للقيام بهذه القدرة الذاتية الجديدة. وفي السابق، كان يتم إرسال جميع محاور الدوار الرئيسية إلى الخدمات المعتمدة لمصنّعي القطع الأصلية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. صيانة

وفي حديثه عن التوقيع، قال حارب الظاهري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هورايزن: "إنه لمن دواعي سرورنا أن تبرم هورايزن شراكة مع "باركر لورد"، التي تعمل على تعزيز أهدافنا لبناء الاستقلالية داخل منشآتنا، وتكليف مهندسينا بتنفيذ حلول العَمرة الإضافية ذاتيًا. ومع استمرارنا في توطين خدمات الصيانة، فإننا نساهم بدورنا في الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتزويد مؤسستنا بمجموعة متميزة من المواهب والمهارات الهندسية، وتوسيع إمكانات أكاديمية هورايزون".

ومنذ إنشائها في عام 2003، أصبحت هورايزن أكاديمية التدريب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تُوفر التدريب على طائرات Bell للعملاء التجاريين والعسكريين، وقد أكملت بنجاح أكثر من 180 ألف ساعة تدريب على رفع مهارات طياري المروحيات. وتندرج هورايزن ضمن قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة التي تُصنّف ضمن أفضل 25 موردًا عسكريًا في العالم.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.