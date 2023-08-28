دعم كامل لأهداف ايدج بعيدة المدى في البرازيل من خلال تقديم مساندة صناعية، وحلول لوجستية لسلاسل التوريد، وحوافز تجارية

اختتام فعاليات الزيارة بنجاح كبير تتمثّل في توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ضمن مجالات أنظمة الدفاع المحلية ومنظومة تصنيع التكنولوجيا

أبوظبي/ساو باولو: اختتمت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، سلسلة من الزيارات الرفيعة لأهم الهيئات الحكومية والجهات الفاعلة في قطاع الصناعة البرازيلية، وأهم الشركاء ضمن قطاعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع في ولاية ساو باولو. وعقدت المجموعة لقاءات مع وزير الأمن العام، ووزير الإدارة العامة، ونائب محافظ ساو باولو، ووزير الشؤون الدولية ضمن حكومة ولاية ساو باولو. وقد تعهد الجميع بدعم خطط ايدج للنمو في المنطقة عبر عقد الشراكات، والتعاون على البحث والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات، والتطوير المشترك للحلول المتقدمة عبر مجالات الطيران والفضاء، والأسلحة الذكية، والمنصات غير المأهولة والمستقلة، وقطاع الدفاع البحري.

وانعقدت اللقاءات في ساو باولو، أكبر مركز ثقل اقتصادي وتجاري في البرازيل، ومدينة ساو جوزيه دوس كامبوس المجاورة لها، المركز الرائد لأبحاث وصناعة الطيران والفضاء في أمريكا اللاتينية.

وقال لوكاس فيراز، وزير الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو: "توجد فرص هائلة هنا أمام مجموعة ايدج لمواصلة نموها في البرازيل، والمنطقة ، والعالم بأسره. كما ستعودالعديد من الفوائد قيّمة على الجميع من خلال التطوير المشترك لتعزيز القدرات السيادية عبر عقد شراكات مجدية مع مؤسسات كبرى مثل ايدج، سواء في المجالات العسكرية أو التجارية".

وأضاف: "مكّنتنا الوتيرة السريعة للتقدم، خصوصاً هنا في ولاية ساو باولو، من التحول إلى المركز الرائد في القارة لصناعة الطيران والفضاء. حيث يبلغ عدد سكان الولاية 30 مليون نسمة، بينما وصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 721.06 مليار دولار أمريكي هذا العام، مما يعتبر أحد أعلى المعدلات حول العالم. تهيئنا كل تلك العوامل لتقديم دعمنا الكامل لايدج نحو تحقيق أهدافها في المنطقة، وذلك عبر توفير حوافز وإطار عمل صناعي، وبناء قاعدة جغرافية وتصنيعية، وكل الموارد اللازمة عبر منظومات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى شبكة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية."

من جهته، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تُرسي ايدج الأسس الصلبة للنمو المتبادل والازدهار من خلال استمرار بناء العلاقات الاستراتيجية مع أهم الشركاء في البرازيل، سواء مع الهيئات الحكومية أو العسكرية، أو الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة، أو الشركات الناشئة المبتكرة. تتمثّل أهدافنا في مواصلة ذلك المسار الإيجابي، إلى جانب توليد فرص قيّمة من شأنها أن تُوطّد القدرات الوطنية، ورعاية بيئة تمكّن من تطوير تكنولوجيا متقدمة متعددة المجالات للتصدير الدولي. وبالإنابة عن مجموعة ايدج بأسرها ، أود التعبير عن خالص تقديري للدعم والتشجيع الذي نتلقّاه من شركائنا في البرازيل".

وتجدر الإشارة أن وفد عقد ايدج خلال زيارته إلى ساو باولو أيضاً اجتماعات بنّاءة مع شخصيات رفيعة من القوات البحرية البرازيلية، ومع جهات فاعلة وشركاء رئيسيين في قطاع الصناعة. ووقّع الوفد أيضاً اتفاقيات استراتيجية مع إدارة علوم وتكنولوجيا الطيران البرازيلية، وشركة Turbomachine.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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