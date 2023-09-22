"ايدج" تُحدّد الفرص التجارية المُحتملة لتعزيز حضورها في أوروبا الشرقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم توقيع اتفاقيتي شراكة منفصلتين مع شركاء رئيسيين في بلغاريا.

وقد أبرمت ايدج اتفاقية شراكة مع TBS Ltd، وهي شركة تجارية دولية تُوفر مجموعة من الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكاراً وتقدُماً في العالم لضمان الأمن في الأرض والجو والفضاء، وشركة Samel-90، التي تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من معدات وأنظمة الاتصال الإلكترونية عالية الأداء.

وتمت مراسم التوقيع خلال زيارة قام بها وفد مجموعة "ايدج" إلى بلغاريا، التقى خلالها ممثلو الإدارة العليا في "ايدج" مع عدد من كبار الشخصيات المحلية والشركاء، مما أتاح للمجموعة فرصة عرض قدراتها واستكشاف آفاق التعاون وتوسيع نطاق حضورها في منطقة أوروبا الشرقية.

وتعليقاً على الشراكات الجديدة، قال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج: "تمثل اتفاقيات التعاون خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية نمو ايدج المستدام، وذاك بالتزامن مع تحقيق هدف ايدج في ما يخص عقد شراكات عالمية تحقق منفعة متبادلة وتدعم تطوير القدرات الدفاعية. وبدورنا نتطلّع إلى رؤية الأثر الذي ستحققه إبرام هذه الشراكات القيمة على صعيد توسيع نطاق حضور المجموعة في بلغاريا ومنطقة أوروبا الشرقية".

وبموجب الشراكة، ستتعاون TBS و"ايدج" من خلال توسيع نطاق التجارة الدولية، إلى جانب نقل المعرفة، وتعزيز آليات البحث والتطوير في مجال تقنيات علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والاتصالات، واقتناء المركبات البرية.

وبموجب الاتفاقية مع Samel-90، سيقوم الطرفان بتحديد الفرص التجارية ضمن مجالات إلكترونية متعددة. وتتخصص Samel-90 حالياً في منتجات مثل حلول التشويش، ومعدات المراقبة، والأدوات والأجزاء الميكانيكية، ومكونات الأقمار الصناعية.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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