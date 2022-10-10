"كاتم" التابعة لايدج تعرض برمجيات وأجهزة تشفير شبكية حديثة لحماية البيانات أثناء النقل

KATIM Gateway 9011 مثالية للتطبيق على نطاق واسع، بما في ذلك المؤسسات الحساسة، والبنية التحتية الحساسة، والمباني الحكومية، ومراكز البيانات

أبوظبي: كشفت "كاتم" (KATIM)، الشركة الرائدة في تطوير حلول اتصالات مبتكرة وفائقة الأمان والتابعة لمجموعة ايدج، عن KATIM Gateway 9011 في اليوم الأول من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (أيسنار) الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 12 أكتوبر.

بعد انضمامها مؤخراً إلى ايدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، وعقب إعادة إطلاقها باسم "كاتم"، تعمل الشركة على توسيع محفظتها من منصات أمن الشبكات ما بعد الكوانتوم. وقد تم تصميم KATIM Gateway 9011 لحماية البيانات والشبكات والأصول الأكثر حساسية في العالم، وتم بناؤها باستخدام محفظة التشفير الوطني الإماراتي، وتتميز بأجهزة قوية مع إمكانية برمجة كاملة لحالات الاستخدام المستقبلية.

كما شهد الحدث عرض هاتف KATIM X2، وهو هاتف ذكي فائق الأمان يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G للقادة الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين والأفراد والفرق التي تعمل ضمن عمليات حساسة، مما يضمن الحفاظ التام على سرية المعلومات؛ وKATIM R01، وهو هاتف ذكي متين لعمليات الاتصال الحساسة في أقسى الظروف الميدانية؛ بالإضافة إلى مجموعة تطبيقات KATIM.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول، الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا السيبرانية في ايدج والمدير التنفيذي بالإنابة لشركة "كاتم": "تقدم KATIM Gateway 9011 خط دفاع فعال في وجه الزيادة المستمرة لعمليات اعتراض البيانات أثناء النقل، فهي مصممة لتحمي البيانات الأكثر حساسية والأكثر أهمية، مما يتيح الاتصالات الآمنة لجميع الأفراد والمؤسسات التي تتطلب أعلى مستويات الأمان".

وأضاف: "من خلال الجمع بين حلول الاتصالات فائقة الأمان المصنوعة في الإمارات من كاتم وريادة ايدج في السوق، لدينا ثقة تامة بمكانتنا كلاعب أساسي في المجال التكنولوجي ومزود مفضل للعملاء المحليين والدوليين، وهذا سيمكننا من تحقيق هدف دولة الإمارات في تعزيز القدرات السيادية وترسيخ مكانتها كمصدر للتكنولوجيا".

وتعد "كاتم"، وهي جزء من قطاع الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا السيبرانية في ايدج، رائدة في تطوير منتجات وحلول اتصالات آمنة ومبتكرة للحكومات والشركات. وتستفيد الشركة من التشفير السيادي المقاوم للكوانتوم الذي طورته دولة الإمارات، لتلبية الطلب المتزايد على القدرات الإلكترونية المتقدمة من خلال تقديم حلول قوية وآمنة وشاملة تتمحور حول أربع وحدات أعمال أساسية: الشبكات، والأجهزة المحمولة فائق الأمان، والتطبيقات، والاتصالات الفضائية.

ويمكن لزوار أيسنار زيارة ايدج وشركاتها المشاركة في الجناح 10-A-40 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أبوظبي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2022.

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