· ميدان "إكس" يعد منشأة دولية متعددة المجالات لاختبار وتقييم المنتجات الدفاعية والجوية والتجارية، وساحة تدريب لأجهزة إنفاذ القانون والدفاع.

· ميدان "إكس" سيتميز بمجموعة متنوعة من المعدات والأدوات المتطورة وسيقدّم خدمات اختبار شاملة عبر مجالات العمليات الجوية والبرية والبحرية والحرب الإلكترونية.

أبوظبي: أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً والأسرع نمواً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم إطلاق ميدان "إكس"، أول منشأة وساحة تدريب دولية لاختبار وتقييم المنتجات الدفاعية والجوية والتجارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وسيبدأ العمل في الميدان جزئياً خلال عملية تطويره، وسيوفر خدمات ومنشآت اختبار خاصة وشاملة ومتطورة للمنصات والأنظمة الرئيسية والفرعية عبر مجالات العمليات الجوية والبرية والبحرية والحرب الإلكترونية.

وكشفت المجموعة عن ميدان "إكس" خلال اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023، وسيقدّم الميدان قدرات اختبار نموذجية ومتقدمة مع معدات وأدوات متنقلة تعد رائدة ضمن القطاع، ويتيح تزويد بيانات وتحليلات مفصلة تسرّع تطوير أسلحة المشاة، والأسلحة الذكية، والأنظمة المستقلة، والسفن، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والكمبيوتر والمعلومات/الاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع، وحلول الحرب الإلكترونية، وسيكون متاحاً للاستخدام التجاري من قبل عملاء الطرف الثالث في المستقبل القريب.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "سيوفر ميدان "إكس" قدرات اختبار متطورة ومرنة وشاملة في قلب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا. ويأتي الإعلان عن المنشأة الرائدة بعد تحضيرات حثيثة وسعي دؤوب للحصول على أحدث تقنيات الدفاع وميادين الاختبارات. وتماشياً مع استراتيجية النمو التي تعتمدها ايدج، يشكّل ميدان "إكس" شهادة على التزامنا بالارتقاء بالقدرات الدفاعية والأمنية عالمياً ومحلياً، وسيصبح رصيداً استراتيجياً لضمان أمن المنطقة في المستقبل".

ويقع الميدان على جزيرة مشددة الأمان تبلغ مساحتها 350 كيلومتراً مربعاً، وسيتضمن مدرجاً بطول 3,800 متر للطائرات الكبيرة، ومدرجاً بطول 1,200 متر للطائرات المسيّرة ضمن منطقة خطر جوي مغلقة دائماً حتى ارتفاع 10 آلاف قدم مع إمكانية توسعة ذلك إلى ارتفاعات أعلى بكثير. وسيتم تجهيز الجزيرة بقرية تدريب حضرية لمحاكاة العمليات الخاصة، وشبكة اتصالات رقمية تغطي الجزيرة، وخط ساحلي مخصص للتدريبات البحرية والتمرين على عمليات الإنزال.

كما يمكن اختبار الذخائر البرية والجوية التقليدية، إلى جانب أسلحة الطاقة الموجهة وأجهزة تشويش الإشارات ضمن إطار الحرب الإلكترونية، وذلك باستخدام الفيديوهات عالية الدقة والقياسات عن بعد عالية المستوى وأنظمة الحصول على البيانات. وستدعم كل ذلك أدوات متنوعة لمراقبة ورصد الأصول ورادارات تتبع نصف دائرية متقدمة. بينما تؤسس المراقبة السلبية لموجات الراديو بيئة معروفة ستسهل الاختبار العلمي لمنتجات الحرب الإلكترونية.

وسيكون ميدان "إكس" في وقت قريب مجهزاً للتعامل مع أداء الطائرات المسيّرة واختبارات توجيه تحليق الصواريخ. سيوفر الميدان قريباً الاختبارات النارية لطائرات الهليكوبتر، واختبارات التحمل البيئي للمركبات البرية، ومنشآت للاختبارات البيئية، واختبارات المواقف الصعبة للمنصات البحرية، وتحليل أداء المنصات السطحية بما يشمل النطاقات والتوقيعات المغناطيسية. كما سيتيح الميدان قريباً تقييم التنقل والاستهداف والتواصل، واختبارات الوظائف في ظل ظروف ومواقف متنوعة.

وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام لدى مجموعة ايدج: "نحقق هدفنا في أن نصبح أول ميدان للاختبارات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونضمن بذلك وصول عملائنا المحليين والعالميين إلى أحدث حلول الاختبارات المتوفرة في السوق، والمتاحة هنا في دولة الإمارات. نتشرف ونعتز بإطلاق ميدان "إكس"، الذي سيمكّن عملاءنا وشركاءنا من توسيع نطاق وصولهم إلى آفاق وأعماق جديدة عبر مختلف البيئات القتالية".

ميدان "إكس" – القطاع الشمالي:

· خط ساحلي مخصص للتدريبات والتمارين على الإنزال البرمائي

· ميادين رماية ومنشآت تدريب حديثة

· قرية تدريب حضرية لمحاكاة الاشتباكات التلاحمية، والقتال الجسدي، والتدريب على النزول السريع على الحبال

ميدان "إكس" – القطاع الشرقي:

· مدرج خرساني مضاء تبلغ مساحته 3,800 × 60 متراً ويعمل بكامل طاقته

· مناطق اختبار للطائرات المسيّرة

· مركز لتخطيط الاختبارات ومركز للتحكم في الميدان

· رادار مراقبة

· أحدث الأنظمة الرقمية للقياسات عن بعد

· منشأة لاختبار المركبات

· حظيرة كبيرة للطائرات المسيّرة

· منشآت إقامة ومكاتب وتخزين وإجراء ورش عمل للعملاء

ميدان "إكس" – القطاع الجنوبي:

· اختبارات الدفع الجوي

· اختبارات التحمل البيئي

· منشأة وأدوات للاختبارات النارية مع مقصورة للطاقم وأخرى للتحكم

· اختبارات أسلحة الطاقة الموجهة

· اختبارات الانتحال عبر نظام التموضع العالمي وتشويش الإشارات

· رصيف عائم مع مقصورة للطاقم وأخرى للتحكم

ميدان "إكس" – القطاع الغربي:

· مدرج خرساني بطول 1,200 متر للطائرات المسيّرة

· أهداف روبوتية متحركة لاختبار أسلحة الدعم الناري بشكل مباشر

· منطقة مخصصة لأهداف الصواريخ

· منصات عرض متنقلة

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