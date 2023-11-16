"هورايزن"، التابعة لمجموعة ايدج، تفوز بتحدي ماراثون سلامة الطيران لعام 2023 ضمن برنامج إدارة المواد ذات التأثير النفسي

دبي: أعلنت "هورايزن"، أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على قيادة المروحيات في الشرق الأوسط، اليوم فوزها بتحدي ماراثون سلامة الطيران لعام 2023 ضمن برنامج إدارة المواد ذات التأثير النفسي من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، الهيئة الاتحادية المستقلة التي تأسست لمراقبة وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالطيران في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال حارب الظاهري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "هورايزن" : "بصفتنا أكاديمية رائدة للطيران المروحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفخر بتقديم أفضل برامج الطيران المروحي ضمن فئتها للطيارين المتدربين محلياً ودولياً. وتتشرف هورايزن بحصولها على تلك الجائزة من الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تعدّ شهادة على التزامنا المستمر بسلامة الطيران وصحة طيارينا".

وتسلّم فريق هورايزن الجائزة خلال حفل جوائز الهيئة العامة للطيران المدني، والذي أُقيم على هامش معرض دبي للطيران، المستمر حتى يوم 17 نوفمبر في دبي وورلد سنترال.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.