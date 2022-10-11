سيجنال التابعة لـ ايدج ستقوم بتصميم وتطوير وتزويد "وايفايندر" و"في- بروتيكت" و"أكتيفسيل" ضمن ثلاث صفقات استراتيجية

توفر الحلول المتطورة ميزة حاسمة لمؤسسات الدفاع والحكومة والأمن

أبوظبي: حصلت شركة سيجنال التابعة لـ ايدج، الشركة الإقليمية الرائدة في تطوير الحلول السيبرانية المرنة والتكيفية والموثوقة للحرب الإلكترونية، على ثلاث عقود مهمة لتقديم منتجاتها المصنوعة في دولة الإمارات محليًا ودوليًا.

وتم الإعلان عن الاتفاقيات بالتزامن مع المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي) الذي يستمر حتى 12 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وبموجب أول اتفاقيتين دوليتين، ستقوم شركة سيجنال بتصدير عدد من أنظمتها المتعلقة بتشويش الاتصالات بالترددات الراديوية "في-بروتيكت"، وحلول الأمن الوطني "وايفايندر". ويتم استخدام "في-بروتيكت" بشكل أساسي في حماية القوافل لحماية الشخصيات المهمة والحرس الرئاسي والدبلوماسيين والموظفين العسكريين والمدنيين في مناطق النزاع، أما "وايفايندر" فهو حلّ متكامل يتمتع بمجموعة واسعة من الميزات التي يمكن استخدامها من قبل موظفي إنفاذ القانون والأمن، مما يجعله أداة مهمة في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة. وتمثل هذه العقود أول اتفاقيات تصدير دولية لشركة سيجنال خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم إنجازها في النصف الثاني من عام 2022.

ومن خلال تصدير منتجات "صُنع في الإمارات" عالميًا، تساهم ايدج وسيجنال في "مشروع 300 مليار" الذي وضعته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وتماشياً مع رؤية قيادة دولة الإمارات، تعمل إيدج على تطوير قاعدة صناعية دفاعية، وإنشاء قيمة محلية مضافة، وتطوير القدرات السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كلاعب عالمي مهمّ في صناعة التكنولوجيا المتقدمة.

وسعيًا لتعزيز السلامة العامة، ستشهد الاتفاقية الثالثة حصول وكالة محلية للأمن الوطني على حلّ "أكتيفسيل" من سيجنال، وهو نظام تحليل الإشارات الخلوية الذي يوفر قدرات الوعي بالموقف. وستقوم سيجنال بتصنيع وتوريد الأنظمة، حيث من المتوقع بموجب العقد الجديد تسليم هذه الأنظمة بحلول الربع السنوي الرابع من عام 2022.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول للحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية في ايدج: “نشعر بفخر كبير بتوقيع هذه العقود الثلاثة، لأنها شهادة على التزامنا بتطوير حلول متفوّقة تعزز الدفاع الوطني، وقدرتنا على التصدير إلى الأسواق الرئيسية. ويؤكد هذا العقد أهمية الأمن الوطني، كما يعكس المعيار المرتفع للغاية الذي وضعته سيجنال وايدج. فقد أثبتنا قدرتنا ليس فقط على إنتاج أنظمة قادرة على تلبية متطلبات الدفاع الوطني المعقدة، بل أيضًا على ترسيخ مكانتنا في السوق الدولية شديدة المنافسة. ونواصل المضي قدمًا في أجندتنا المتعلقة بالصناعة 4.0 للمساعدة في جعل دولة الإمارات مركزًا رائدًا عالميًا للصناعات المستقبلية، وتعزيز المنتجات والخدمات المتميزة للتصدير على مستوى العالم".

ويمكن للحاضرين في (آيسنار) زيارة ايدج والشركات التابعة لها في الجناح A-40-10 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي حتى يوم 12 أكتوبر 2022.

#بياناتشركات

- انتهى -