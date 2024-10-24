أبوظبي: عقدت شركة "أوريكس لابز"، رائدة الحماية من المخاطر الرقمية وحلول الأمن السيبراني المتقدمة والتابعة لمجموعة ايدج، شراكة استراتيجية مع "بافو لتصميم وتصنيع الإلكترونيات" (بافوتيك)، الشركة التركية التابعة "لمجموعة بافو" والمتخصصة في الأنظمة الإلكترونية والمدمجة وتكنولوجيا الاتصالات والشبكات، وذلك على هامش فعاليات معرض "ساها اكسبو 2024" والمقام في مركز إسطنبول للمعارض حتى يوم 26 أكتوبر.

تُركّز آفاق التعاون على تطوير وتنفيذ استراتيجية مشتركة للوصول إلى السوق تستهدف أهم العملاء، ومنهم مُزوّدي الخدمات وكبرى المؤسسات والشركات القابضة عبر أنحاء تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وترمي "أوريكس لابز" و"بافوتيك" إلى تعزيز حضور حلولهما المتقدمة للأمن السيبراني بهدف حماية الأصول الرقمية المهمة للمؤسسات من التهديدات السيبرانية دائمة التطور، وذلك عن طريق الجمع بين نقاط القوة لديهما.

ووقّع الاتفاقية سوميت دهار، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريكس لابز"، وسنان تشيتشن، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة "بافو"، حيث تُمثّل هذه الشراكة خطوة هامة نحو توطيد قدرات الأمن السيبراني الإقليمية والعالمية.

من جهته، أشار سوميت دهار الرئيس التنفيذي لشركة "أوريكس لابز": "تعكس هذه الشراكة حرص "أوريكس لابز" على توسيع نطاق وصولها وانتشارها إلى جانب تقديم حلول متطورة للمؤسسات عبر أنحاء تركيا والمنطقة ككل. ومن خلال التعاون مع "بافوتيك"، نُركز بدورنا على تعزيز مشهد الأمن السيبراني في المنطقة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لعملائنا حول العالم."

بينما أكّد سنان شيشن، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة "بافو": "تعزز شراكتنا مع "أوريكس لابز" قدراتنا ضمن مجال الأمن السيبراني، وتُرسي مثالاً قوياً على الابتكار التكنولوجي والتصنيع المحلي والتعاون الدولي. وعبر الحضور المتين لشركة "أوريكس لابز" في دولة الإمارات العربية المتحدة وحضورنا القوي في تركيا، سنعمل معاً على توسيع نطاق وصولنا إلى الأسواق، وتقديم حلول الأمن السيبراني المتطورة في أسواق جديدة ، مع الارتقاء بالمرونة الرقمية عبر أنحاء تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا."

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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