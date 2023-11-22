صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يدعم توسع وتسريع محفظة ايدج الاستثمارية والتكنولوجية المتنوعة

الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع خطة نمو ايدج الشاملة

أبوظبي: أعلنت مجموعة ايدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الرائدة عالمياً، اليوم استحواذها على الملكية الكاملة لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتركز على الاستثمار في قطاعات تكنولوجية وصناعية استراتيجية محددة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع تحقيق عوائد مالية من خلال استثمارات الأسهم الخاصة والمشاريع الجديدة ورأس المال المخاطر الاستثماري محلياً ودولياً.

وفي إطار استراتيجية نمو ايدج، سيعمل الصندوق على دعم توسيع محفظة ايدج ورسالتها في ما يخص تطوير التقنيات المتقدمة عبر الاستثمارات والشراكات المباشرة في المشاريع، مع التركيز على قطاعات الدفاع والأمن، والطيران والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والتنقل في المناطق الحضرية، والروبوتات وذلك بهدف دعم التنمية في دولة الإمارات وتسريع وتيرة نمو ايدج دولياً.

يذكر أن ايدج استحوذت خلال عام 2023 على حصص رئيسية في 12 شركة حول العالم، بما يشمل شركة "ميلريم للروبوتات" الإستونية، المطورة الأوروبية الرائدة للروبوتات والأنظمة البرية المستقلة؛ وشركة "سييات" البرازيلية المتخصصة في تصنيع أنظمة الصواريخ والرادار عالية التقنية؛ وشركة "فلاريس" البولندية المصنعة للطائرات الشخصية عالية السرعة؛ وشركة "أنافيا "السويسرية الرائدة في تطوير طائرات الهليكوبتر المستقلة. وإذ تخطط المجموعة للمزيد من عمليات الاستحواذ والمشاريع التكنولوجية، سيكون للصندوق دور فاعل في دعم وتنفيذ هذه المبادرات مع تحقق الغايات الاستثمارية المرجوة منها بما يتماشى مع استراتيجية النمو الشاملة لايدج .

وكشف منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "ضمن استراتيجية النمو المحلي والدولي التي تعتمدها ايدج، تُوفر المجموعة باستمرار مسارات تُؤمّن مستقبلاً استثمارياً صلباً، مما يضيف قيمة ضخمة إلى محفظتها. وسيقدّم الصندوق محفظة استثمارية قائمة بالفعل ويجري استثمارات وشراكات إضافية ضمن القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات، بما يعزز محفظة المجموعة واستثماراتها الرامية إلى الارتقاء بقدرات الدولة في مجالات الإنتاج والدفاع والفضاء والروبوتات وقطاعات التكنولوجيا المستقلة. نتطلع إلى تعزيز وتسريع خارطة طريق عمليات الاستحواذ لدينا، ما يسمح لنا بتوسيع نطاق حلولنا الشاملة بفعالية أكبر".

من جهته، قال عبدالله ناصر الجعبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: "يُشكل انضمامنا إلى مجموعة ايدج إنجازاً مهماً لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية كونه يحفز قدرات الصندوق على المساهمة في النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات ضمن قطاعات تكنولوجية محددة، حيث سنواصل العمل على الاستفادة من قدراتنا ومواءمتها بما يضمن تحقيق الرؤية الشاملة للمجموعة. ونحن متحمسون لأن نكون جزءاً من إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع الرائدة على مستوى العالم، وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمكن الصندوق من الاستفادة من الفرص وأوجه التعاون العديدة المتاحة بما يحقق مصلحة مجموعة ايدج ويدعم مساعيها في قطاع التكنولوجيا المتقدمة".

ويمتلك الصندوق تاريخاً حافلاً من الاستثمارات المحلية والدولية عبر عدد من القطاعات الاستراتيجية وتطوير شراكات المشاريع المشتركة والاستحواذ على حصص أقلية أو أغلبية في شركات رائدة بالإضافة إلى توفير التمويل التنموي للشركات المحلية لتحقيق أثر اقتصادي إيجابي وعوائد مالية. وتركز المسارات الاستثمارية للصندوق على رأس المال المخاطر الاستثماري، والشراكات، بينما تتوزع محفظته على مجالات تكنولوجيا الطيران والدفاع والأمن، والفضاء والأقمار الصناعية، والروبوتات وتطوير تكنولوجيا ذاتية القيادة، والتصنيع المتقدم.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

نبذة عن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية

يركز صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذي تأسس في أبوظبي عام 2019، على الاستثمار في قطاعات تقنية وصناعية استراتيجية محددة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات مع تحقيق عائدات مالية. ويعمل الصندوق على الاستثمار في الشركات والشراكات ضمن مجالات الأسهم الخاصة ومشاريع الأعمال الجديدة ورأس المال الاستثماري محلياً ودولياً. ومن خلال برنامجه التمويلي، يوفر الصندوق التمويل التنموي الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بدولة الإمارات للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق النمو المستدام وخلق القيمة الوطنية.