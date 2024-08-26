أهم التقنيات الدفاعية التي ستعرضها المجموعة ستشمل الأسلحة الذكية الموجهة بدقة والطائرات المسيّرة ذاتية القيادة

أبوظبي: تشارك "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، في معرض مصر الدولي للطيران، الحدث الرائد في قطاع الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيقام في مطار العلمين الدولي في مدينة الضبعة قرب مرسى مطروح في مصر بين يومي 3 و5 سبتمبر 2024.

وستعرض "ايدج" خلال المعرض الافتتاحي مجموعة من الأسلحة الذكية الديناميكية الرائدة للقطاع، بما يشمل الأسلحة الانزلاقية الموجهة المتقدمة، والذخائر الموجهة بدقة المثبتة ميدانياً، وصواريخ الدفاع الجوي المتقدمة. كما ستلقي المجموعة الضوء على عدد من الطائرات المسيّرة متعددة المهام والمصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الأمنية والعملياتية المتميزة للمنطقة.

وضمن مجال الأسلحة الذكية، ستعرض ايدج مجموعة "ديزرت ستينغ" من الأسلحة الانزلاقية الموجهة، ومجموعتي "ثندر" و"راش" من الذخائر الموجهة بدقة وعالية الفعالية من حيث التكلفة، ومجموعة "الطارق" من الذخائر المعيارية الموجهة بدقة والمناسبة لكل الأحوال الجوية في النهار والليل، ونظام "سكاي نايت" لصواريخ الدفاع الجوي من الطبقة القريبة القابلة للنشر السريع. كما ستبرز مجموعة ايدج سلسلة "كيو إكس" من الذخائر الجوالة المروحية الرباعية ومجموعة الذخائر الجوالة للضربات السريعة من طراز "شادو".

وأما في مجال الأنظمة ذاتية القيادة، ستعرض مجموعة ايدج طائرة "ريتش-إس" متعددة المهام ومتوسطة الارتفاع وطويلة المدى، وطائرة "قرموشة" الخفيفة المروحية المسيّرة.

يمكن للمشاركين في معرض مصر الدولي للطيران زيارة قسم مجموعة ايدج ضمن جناح دولة الإمارات، القاعة رقم 1، المنصة B10.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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