إي بي آي، إحدى شركات مجموعة ايدج، ستتعاون مع مجلس التوازن لتمكين عملية تجميع ضخمة ومتطورة بهدف تصنيع وتوريد خزانات وقود متعددة الأدوار لحساب شركة إيرباص للدفاع والفضاء ضمن إطار مشروع سي-295.

يقوم مجلس التوازن بتمكين ودعم مشروع سي-295.

أبوظبي: أعلنت إي بي آي، الشركة المتخصصة في الهندسة الدقيقة ضمن قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات، اليوم عن إبرام مشروع جديد مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، وذلك تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي، لتصنيع خزانات وقود متعددة الأدوار ومتحركة ومخصصة لمقصورة الشحن لمشروع سي-295. جاء الإعلان على هامش معرض دبي للطيران المقام حتى يوم 17 نوفمبر في دبي وورلد سنترال.

ويتمثل المشروع في قيام شركة إي بي آي بعمليات توريد المواد الخام والتصنيع الآلي وتشكيل الصفائح المعدنية ومعالجة الأسطح وتجميع حوالي 150 قطعة معدنية صلبة وناعمة أو أكثر لمشروع سي-295 بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء. ويعتبر هذا المشروع محطة هامة في مسيرة شركة إي بي آي نحو توسيع مساهمتها ذات القيمة المضافة، حيث أصبحت المورد الوحيد لتلك الخزانات لشركة إيرباص في إطار مشروع سي-295. وتعد شركة إي بي آي مساهمة رئيسية في قطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز في دولة الإمارات، ويمثل المشروع إنجازاً مهماً ضمن مسيرة الشركة. وتعكس هذه الشراكة الدور البارز لمجلس التوازن في تمكين قطاعي الصناعات الدفاع وصناعات الطيران، وتعزيز الامكانيات للصناعات المحلية

وقد تولت شركة إيرباص تصميم خزانات الوقود المتحركة والمخصصة لمقصورة الشحن كخزانات متعددة الأدوار توسّع نطاق المهام التي يؤديها مشغلو طائرة سي-295. ويمكن استخدامها لعمليات التزود بالوقود على الأرض للمركبات البرية والجوية في المناطق النائية بسعة تصل إلى 6 أطنان؛ أو العمليات موسعة المدى للطائرة بسعة تصل إلى 2 طن؛ وعمليات التزود بالوقود جواً بما يصل إلى 5 أطنان.

وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن: "نتشرف بدعم إي بي آي في هذا المشروع الجديد المهم مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء. حيث يشكّل ذلك العقد شهادة على القدرات العالمية لشركة إي بي آي في مجال الهندسة والتصنيع المتطورين. نجدد التزامنا بمساعدة شركاتنا الوطنية على النمو والنجاح، ويعد هذا المشروع خطوة هامه لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية وصناعات في دولة الإمارات".

وأضاف أنه من خلال دعم تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتنافسية، يساعد برنامج التوازن الاقتصادي في خلق فرص العمل وجذب الاستثمار وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: "تفخر إي بي آي بالمشاركة في هذا المشروع الجديد، ونعبّر عن امتناننا لثقة شركة إيرباص للدفاع والفضاء في خدماتنا. ومن خلال هذا العقد، ستحصل إي بي آي على عدد من الاعتمادات الجديدة لعمليات التجميع المتخصصة لديها. كما سيضيف البرنامج قدرات جديدة خصوصاً في مجال التجميعات الكبيرة والمتطورة، مما يعزز قدرتنا على تقديم حلول التصنيع والتجميع المتقدمة لعملائنا".

وقال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط: "منذ سنوات عديدة، تتصدر دولة الإمارات الدول التي ترتقي بقدراتها التصنيعية ضمن قطاع الطيران. ويشكّل ذلك التقدم جزءاً أساسياً من رؤية الدولة بعيدة المدى لدفع عجلة التنمية المحلية وتوطيد مكانتها على الخريطة الصناعية العالمية. ونحتفي اليوم بإنجاز جديد ضمن شراكتنا الراسخة مع دولة الإمارات. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات شركة إي بي آي وتنافسيتها وخبراتها، مما سيمكّن مهاراتها ومعارفها في مجال التجميع التقني ضمن قطاعي الدفاع والفضاء".

وتصنّع إي بي آي مكونات هندسية دقيقة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز وتم تجهيزها بقدرات وأدوات قطع متقدمة لتنفيذ هندسة التصنيع ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع. وتعتبر الشركة جزءاً من قطاع دعم المهام ضمن ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.