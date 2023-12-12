أبوظبي: استقبلت ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين من حكومة ساو باولو في مقرها الرئيسي في أبوظبي. وخلال زيارتهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة مجموعة ايدج وأصحاب المصلحة الرئيسيين في أبوظبي، بهدف تسهيل الشراكات الاستراتيجية المحتملة وتعزيز التعاون مع ولاية ساو باولو والمنطقة على نطاق أوسع.

وكان سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، في مقدمة مستقبلي الوفد الذي ترأّسه لوكاس فيراز، أمين الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو. وتأتي هذه الزيارة عقب الزيارة الناجحة التي قامت بها مجموعة ايدج إلى ساو باولو في أغسطس 2023، والتي اختتمت بإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ضمن أنظمة التصنيع التكنولوجية والدفاعية المحلية.

من جهة أخرى، قال لوكاس فيراز، أمين الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو: "يحدونا الفخر والامتنان بنتيجة زيارتنا للمقر الرئيسي لمجموعة ايدج في أبوظبي. وباعتبارها إحدى أسرع المجموعات نمواً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، نعتقد أن إمكانيات التعاون بين ايدج وولاية ساو باولو في المجالين العسكري والتجاري كبيرة للغاية. وفي حين ركزت النقاشات المشتركة خلال الزيارة على استخدام الطاقات المتجددة والاستثمار المحتمل في محفظة البنية التحتية لدينا والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فإن هدفنا التالي يتمثل بالعودة مع وفد أكبر من ساو باولو لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وخاصة مع مجموعة ايدج".

وتُمثّل هذه الزيارة خطوة إضافية مهمة في دعم رؤية المجموعة وتوسيع آفاق التعاون، وتبادل المزيد من المعارف لتعزيز الشراكات مع ولاية ساو باولو والشركاء الرئيسيين الآخرين في البرازيل، التي تعد سوقاً ذات أهمية استراتيجية لمجموعة ايدج . كما تُشكّل خطط المجموعة للنمو في المنطقة جزءاً من مبادرة أوسع لتعزيز القدرات المحلية والوطنية في البرازيل، فضلاً عن تهيئة وترسيخ بيئة عمـل محفـزة من شأنها أن تتيح مواصلة تطوير تقنيات الدفاع المتقدمة، و تدعم طموح المجموعة فيما يخص قطاع التصدير الدولي.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.