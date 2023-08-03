الوفد زار مرافق التصنيع التابعة لايدج، إلى جانب موقع الاختبارات لحضور تجارب حية لعدد من حلولها المتقدمة عبر مختلف المجالات

أبوظبي: استضافت مجموعة ايدج، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، وفداً رفيعاً من قوات "المارينز" البرازيلية في مقرها الرئيس ومرافق التصنيع والاختبارات التابعة لها في أبوظبي. وأثناء الزيارة التي دامت أربعة أيام، أطلعت ايدج الوفد على آخر التطورات ، كما أجرت عدداً من التجارب الحية للمنتجات مستعرضة خلالها قدراتها الواسعة عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، مع تركيز خاص على الأنظمة المستقلة، والتقنيات المضادة للطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاتصالات الآمنة، والصواريخ، والسفن، والمركبات المدرعة.

وقاد الوفد الأدميرال روجيريو راموس لاجي، قائد قطاع المواد في قوات "المارينز"، والذي ضمّ أيضا العقيد أدرلان ريكاردو ليما رودريغز، رئيس قسم الحرب الإلكترونية وقائد قطاع مواد الأمن السيبراني، والرائد أوغوستو فان دن إيدين كلاس، الضابط المسؤول عن عمليات كتيبة القيادة والتحكم.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "إنه لمن دواعي سرورنا استضافة قوات المارينز البرازيلية في ايدج، حيث كانت الزيارة مناسبة مواتية لاستعراض حلولنا التكنولوجية المتقدمة، واطلاع الوفد عن كثب على جودة وأداء مجموعة من منتجاتنا وحلولنا المتقدمة. لا ريب أن هناك العديد من الفرص لتعزيز آفاق التعاون المشترك ، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والتعاون في مجال البحث والتطوير، إلى جانب التطوير المشترك لأنظمة الدفاع المتقدمة، وفقاً لاتفاقية الشراكة مع القوات البحرية البرازيلية التي تم إبرامها في وقت سابق وذلك بهدف تطوير صاروخ مضاد للسفن. كما شكّلت الزيارة محطة جديدة هامة في إطار شراكتنا الراسخة."

وكانت ايدج قد أعلنت مؤخراً عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع البحرية البرازيلية للاستثمار بشكل مشترك في تطوير صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن، إلى جانب تقديم حلول متقدمة تضم تقنية مكافحة التشويش، والتي طورتها ايدج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة مماثلة، قال الأدميرال روجيريو راموس لاجي، قائد قطاع المواد في قوات "المارينز" البرازيلية: "لا ريب أن التجارب الحية لمجموعة واسعة من التقنيات والحلول التي تقدمها ايدج تفتح بدورها آفاقاً عديدة للتعاون مستقبلاً، مما يوطّد الشراكة بين البحرية البرازيلية وايدج. كما تبرز الزيارة التزامنا باستكشاف فرص جديدة لتعاون متبادل المنفعة، وبتعزيز قدراتنا الدفاعية في مختلف المجالات."

وتتمثل إحدى أهم ركائز استراتيجية النمو التي تعتمدها ايدج في بناء شراكات متبادلة المنفعة عبر أنحاء العالم لدعم تطوير القدرات الدفاعية، والتي تشمل أمريكا اللاتينية، حيث أسست ايدج مؤخراً مكتبها الدولي الأول الذي يقع في العاصمة برازيليا.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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