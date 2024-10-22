أبوظبي: تشارك "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، لأول مرة في معرض مراكش الدولي للطيران 2024، الذي سيقام في قاعدة القوات الجوية الملكية المغربية في مراكش بالمغرب في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. وتؤكد هذه المشاركة الاستراتيجية على التزام ايدج تجاه المملكة المغربية، بحيث تعزز تركيزها على دعم النمو الإقليمي وتوسيع دورها في المشهد المتطور للتكنولوجيا والطيران في منطقة شمال أفريقيا.

وخلال الحدث الذي يقام كل عامين، تعرض "ايدج" مجموعتها المتميزة من الأسلحة الذكية، والطائرات المسيرة المستقلة، والحلول غير الفتاكة، والأسلحة الخفيفة، والذخيرة من العيار المتوسط ​​إلى الكبير. كما ستشارك المجموعة في جلسات نقاش حول الابتكارات التكنولوجية، والآفاق المستقبلية، والاتجاهات الرئيسية التي تشكل صناعة الدفاع.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تُركز مشاركتنا الأولى في معرض مراكش الدولي للطيران على عرض قدرات ايدج المتنوعة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وتُسلط الضؤ على تميّزنا في معالجة التحديات العملياتية التي يواجهها عملاؤنا في المنطقة. وبصفتنا شريكاً موثوقاً في مجال التكنولوجيا، فإننا نهدف إلى إبراز الحلول التي تعزز المرونة والكفاءة التشغيلية. ونحن على ثقة بأن هذه خطوة رئيسية أولى نحو شراكة طويلة الأمد مع المملكة المغربية الهادفة إلى ضمان استمرارية النمو الاقتصادي المستدام و تعزيز الأمن، على حد سواء ".

وفي مجال الأسلحة الذكية، تعرض "ايدج" عائلة "ديزيرت ستينغ" من الأسلحة الانزلاقية الموجهة، وعائلة "ثاندر" و"راش" من الذخائر الموجهة بدقة والفعالة من حيث التكلفة، ومجموعة "الطارق" من الذخائر المعيارية الموجهة بدقة التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ المهام ليلاً ونهاراً وفي جميع الأحوال الجوية، ونظام صواريخ الدفاع الجوي "سكاي نايت" القابل للنشر السريع. وستشمل الذخائر الجوالة المعروضة الطائرة رباعية المراوح " QX-1و QX-2"،وطائرة " HUNTER 2-S " ثابتة الجناحين، وعائلة "شادو" من أنظمة الضربة السريعة.

وفي مجال الأنظمة المستقلة، تسلط "ايدج" الضوء على طائرة "قرموشة" المسيرة الخفيفة ذات الأجنحة الدوارة، والطائرة المسيرة ذات الأجنحة الثابتة الهجينة ذات الإقلاع والهبوط العمودي" QX-4 وQX-5" وستشمل الأسلحة الخفيفة المعروضة مجموعة "كراكال" من المسدسات القتالية عالية الأداء، والمدافع الرشاشة، والبنادق الهجومية التي أثبتت كفاءتها في المهام، وبنادق القنص الدقيقة. كما سيتم عرض الحلول غير الفتاكة مثل القنابل الهجينة وذخيرة النيران غير المباشرة.

يُمكن لزوار معرض مراكش الدولي للطيران 2024 زيارة "ايدج" ومجموعة شركاتها في جناح دولة الإمارات في المنصة I1 وC1.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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