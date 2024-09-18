أبوظبي: استقبلت "ايدج"، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وفداً رفيع المستوى من القوات الجوية البرازيلية في مقرها الرئيس في أبوظبي. وركزت الزيارة بقيادة العميد الجوي الملازم مارسيلو كانيتز داماسينو على تعزيز فرص التعاون المشترك، وعرض قدرات ايدج الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال الوفد، حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج، إلى جانب رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة ايدج، وتياجو سيلفا، الرئيس التنفيذي لمكتب ايدج في أمريكا اللاتينية. وقام الوفد بجولة في مجمع توازن الصناعي، حيث تعرفوا على شركات ايدج: هالكون، والطارق، وكاراكال، وأداسي، كما تم تقديم عروض توضيحية عن أحدث التقنيات في الذخائر الموجهة بدقة، والأنظمة المستقلة، وغيرها من القدرات الرئيسية للمجموعة.

وتعزز هذه الزيارة التعاون المتنامي بين دولة الإمارات والبرازيل في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، مما يعزز مكانة ايدج كمجموعة عالمية رائدة في مجال الحلول المتقدمة.

انتهى نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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