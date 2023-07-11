"ايدج" تُوسّع محفظة منتجاتها الشاملة عبر دمج إمكانات "اعتماد" ضمن قطاع حلول الأمن الوطني المنشأ حديثاً

الاستحواذ يعزز حضور ايدج في قطاع حلول الأمن الوطني إلى جانب تنويع عروضها

أبوظبي: أعلنت "مجموعة ايدج" (ايدج)، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تأسست بهدف أن تكون محفزاً للتغيير والتحوّل، ولتطوير الحلول المبتكرة لقطاع الدفاع ومجالات أخرى، اليوم استحواذها بنجاح على حصة 100٪ في اعتماد القابضة (اعتماد)، وهي مجموعة حلول وخدمات تكنولوجية تُركّز على حلول أنظمة الأمان، وتكامل الأنظمة، وإنجاز المشاريع وتنفيذها في مجالات أمن الحدود، وإنفاذ القانون، والبنية التحتية الحيوية، والإدارة الحضرية، والمدينة الآمنة، وإدارة المرور، والأمن السيبراني.

ومن خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي، ستعزز "ايدج" قدراتها الشاملة عبر إنشائها لقطاع جديد لحلول الأمن الوطني حيث يصل العدد الإجمالي لفريق العمل إلى أكثر من 12000 موظف. ويعتبر قطاع حلول الأمن الوطني من القطاعات سريعة النمو وينطوي على إمكانات هائلة للتعاون مع برامج وقدرات ايدج الحالية، كما سيسهم القطاع الجديد في ترسيخ مكانة ايدج كمجموعة رائدة في الحلول الأمنية وينوّع عروضها في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "في إطار استراتيجية النمو الشاملة لمجموعة ايدج محلياً ودولياً، يأتي إنشاء القطاع الجديد لحلول الأمن الوطني والاستحواذ الاستراتيجي على "اعتماد"- المجموعة الإماراتية التي تُظهر قدرات خارقة خاصة في مجال الأمن- ليدعم جهودنا ويُعزز قدراتنا الرائدة وعروضنا الفريدة".

وأضاف: "من خلال الجمع بين محفظة منتجاتنا وخبراتنا ومواردنا الشاملة والاستفادة من أوجه التعاون الممكنة، تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة لتضعنا في المقدمة كمزود عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، وتتيح لنا تقديم حلول مبتكرة وشاملة لعملائنا وشركائنا الاستراتيجيين على حد سواء".

وتتكون "اعتماد" مجموعة من الشركات الرئيسية والكفاءات الماهرة التي تُوفر برامج التنفيذ الشامل والتحكّم والضمان لبرامج الأمن في مجالات الأمن الوطني والدفاع والنفط والغاز والنقل والاتصالات والموانئ البحرية والمطارات. ومنذ تأسيسها، نفّذت "اعتماد" أكثر من 2000 مشروع رئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك حماية البنية التحتية الحيوية، وأمن الحدود والساحلية، فضلاً عن تصميم وإنتاج الطائرات بدون طيار (UAVs).

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.ae

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